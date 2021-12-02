Ера зетабайтів. Microsoft розробила новий метод запису та читання інформації у форматі ДНК

Новий молекулярний контролер підвищить швидкість запису та читання інформації у форматі ДНК в 1000 разів. Це дозволить у майбутньому створити комерційне сховище ДНК.

Microsoft Research розробила молекулярний контролер (DNA), за допомогою якого можна підвищити швидкість запису та читання інформації у форматі ДНК в 1000 разів. Про це повідомляється в блозі Microsoft.

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Контролер розроблений Microsoft у співпраці зі спеціалістами Лабораторії молекулярних інформаційних систем (MISL) Вашингтонського університету. Він є крихітним чипом, який здатний синтезувати шари ДНК на три порядки щільніше, що дозволяє збільшити пропускну здатність ДНК, а також записувати та зчитувати дані в сотні разів швидше.

[ + – ] схема 1 молекулярного контролера Microsoft Research

Учені стверджують, що новий контролер має явну перевагу перед існуючими носіями зі щільністю понад 1 ексабайт на кубічний дюйм, що дуже важливо в умовах зростаючого попиту на зберігання даних. За словами віцепрезидента з досліджень IDC Global DataSphere Джона Райднінга, обсяг даних, що зберігаються в глобальній сфері зберігання, подвоюється приблизно кожні чотири роки, а попит на зберігання даних зростатиме на 20,4 відсотка в річному обчисленні та до 2024 досягне майже 9 зетабайт по всьому світу.

Крім того, метод підвищення швидкості запису за допомогою нового DNA значно знижує вартість написання синтетичного коду ДНК. Нещодавні оцінки показують, що вартість синтезу 1 мегабіт інформації може досягати 3500 доларів. На думку вчених, новий метод може допомогти в майбутньому створити комерційне сховище ДНК.

[ + – ] схема 2 молекулярного контролера Microsoft Research

Сховищам ДНК ще доведеться пройти довгий шлях і подолати багато технологічних перешкод. Однак співробітники компанії Microsoft продовжують вирішувати складні завдання — вони паралельно працюють над створенням голографічного сховища даних у межах свого проекту Project Silica, який також обіцяє наблизити добу зетабайтів.

Раніше повідомлялося, що корейські вчені запустили інноваційний мікрорідинний процесор, який використовує ДНК замість електроніки. Автори дослідження надрукували прототип процесора на 3D-принтері та показали його можливості під час випробувань.

Учені з США представили новий метод запису даних у формі ДНК, який займає лічені хвилини. Для цього була використана нова ферментна система для синтезу ДНК, яка записує сигнали навколишнього середовища, які швидко змінюються, безпосередньо в послідовності ДНК.