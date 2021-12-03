Слезы радости и сердечко: названы самые популярные смайлики 2021 года

В топ-10 от Unicode Consortium попали смеющиеся смайлы, с сердцами и поцелуями, а также жестовые эмоджи.

Unicode Consortium, некоммерческая организация занимающаяся оцифровкой языков мира, провела забавное исследование, чтобы определить, какие смайлики использовались чаще всего в течение 2021 года. Организация выделила топ-10 популярных эмоджи, пишет 9to5mac.com.

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Итак, эксперты выяснили, что самым распространенным стал смайл 😂(слезы радости), а вторым по популярности — сердечко ❤️.

Топ-10 лучших эмодзи среди пользователей со всего мира выглядит так: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

В отчете указано, что смайлами пользуются 92% всех онлайн-юзеров. В этом году многие предпочитали эмоджи, имеющие несколько смыслов. Unicode приводит такие примеры:

🚀 Ракета — символизирует достижение или ожидание больших изменений.

💪 Согнутый бицепс — обычно используется для обозначения силы, успеха, преодоления, борьбы, хвастовства, стремление получить вакцину.

💐 Букет — поздравления, праздники, отношения, романтика, дружелюбие.

🦋 Бабочка — это самый распространенный смайлик в категории "животные", олицетворяющий изменение, красоту, природу и трансформацию.

🤸 Кувыркающийся человек — символ счастья и радости.

Наименее популярной категорией оказались "флаги", несмотря на то, что ее коллекция смайлов самая большая — 258, но используют их очень редко.

В Unicode также проанализировали особенности эмоджи. Например, палец вверх 👍 имеет позитивное значение для многих наций, однако для персов этот смайл может быть оскорбительным.

Ранее мы сообщали о том, что Telegram перестал демонстрировать некоторые смайлы после жалобы компании Apple.