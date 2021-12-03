Сльози радості та серця: названі найпопулярніші смайлики 2021 року

У топ-10 від Unicode Consortium потрапили смайли, що сміються, із серцями і поцілунками, а також жестові емодзі.

Unicode Consortium, некомерційна організація, що займається оцифруванням мов світу, провела кумедне дослідження, щоб визначити, які смайли використовувалися найчастіше протягом 2021 року. Організація виділила топ-10 популярних емодзі, пише 9to5mac.com.

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Отже, експерти з'ясували, що найпоширенішим став смайл 😂(сльози радості), а другим за популярністю — серце❤️.

Топ-10 найкращих емодзі серед користувачів з усього світу виглядає так: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

У звіті зазначено, що смайлами користуються 92% всіх онлайн-користувачів. Цього року багато хто віддавав перевагу емодзі, які мають кілька сенсів. Unicode наводить такі приклади:

🚀 Ракета — символізує досягнення або очікування великих змін.

💪 Зігнутий біцепс — зазвичай використовується для позначення сили, успіху, подолання, боротьби, хвастощів, прагнення отримати вакцину.

💐 Букет — вітання, свята, стосунки, романтика, дружелюбність.

🦋 Метелик — це найпоширеніший смайлик у категорії "тварини", що уособлює зміну, красу, природу та трансформацію.

🤸 Людина, яка перекидається, — символ щастя і радості.

Найменш популярною категорією виявилися "прапори", попри те, що її колекція смайлів найбільша — 258 смайлів, але використовують їх дуже рідко.

У Unicode також проаналізували особливості емодзі. Наприклад, палець вгору 👍 має позитивне значення для багатьох націй, проте для персів цей смайл може бути образливим.

Раніше ми повідомляли про те, що Telegram перестав демонструвати деякі смайли після скарги компанії Apple.