"Сексуалізація фруктів": Telegram відключив емодзі персика і баклажана, що фонтанує насінням

Стикер баклажану спочатку надувався, а потім розбризкував вміст на екран отримувача повідомлень. Персик разом із ляпасом долонею символізував сідниці. Перед тим, як видалити емодзі, Павло Дуров провів опитування користувачів Telegram.

Американська компанія Apple вимагає від месенджера Telegram відключити анімацію баклажана, який "фонтанує" насінням. Про це розповів засновник Telegram Павло Дуров.

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Анімаційний стікер з баклажаном під час відправлення "розкидував насіння" на екран співрозмовника.

[ + – ] Реакція користувачів Telegram на наклейку з баклажаном

[ + – ] Реакція користувачів Telegram на наклейку з баклажаном

Дуров вирішив провести опитування, в якому запитав у передплатників, як йому краще вчинити: видалити баклажан, що розкидає насіння, або погодитися, щоб Apple повністю припинила роботу Telegram на всіх пристроях.

[ + – ] Опитування від Павла Дурова з приводу фонтануючого баклажану

Більшість вирішили, що буде краще, якщо Telegram перестане працювати на пристроях Apple" (62%). Ідею видалити баклажан підтримала меншість користувачів месенджера (38%).

[ + – ] Усього проголосували близько 377 тисяч осіб Фото: Скриншот из Telegram

Незважаючи на такі підсумки голосування, зараз анімація не працює на пристроях iOS, Android та персональних комп'ютерах. Telegram також відключив емодзі персика, який позначав сідниці. Після відправлення повідомлення з таким персиком, слідував ляпас долонею.

[ + – ] Емодзі персика і баклажана видалися надто провокативними

Коли саме команда Telegram запустила нові емодзі, не уточнюється. У блозі компанії сказано, що востаннє нові стікери додавали 3 листопада.

Нагадаємо, що в Telegram може з'явитися передплата. Вона дасть змогу не бачити рекламу в месенджері.

За словами Дурова, реклама в Telegram буде в каналах, де є понад 1 000 підписників. Ті, хто використовує Telegram для листування, бере участь у особистих чатах та приватних чат-групах, не побачать реклами.