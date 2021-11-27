"Сексуализация фруктов": Telegram отключил эмодзи персика и баклажана, фонтанирующего семенами
Стикер баклажана сначала надувался, а потом разбрызгивал содержимое на экран получателя сообщений. Персик вместе со шлепком ладонью символизировал ягодицы. Перед тем, как удалить эмодзи, Павел Дуров провел опрос пользователей Telegram.
Американская компания Apple потребовала от мессенджера Telegram отключить анимацию баклажана, который "фонтанирует" семенами. Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров.
Анимационный стикер с баклажаном при отправке "разбрасывал семена" на экран собеседника.
Дуров решил провести опрос, в котором спросил у подписчиков, как ему лучше поступить: удалить разбрасывающий семена баклажан или согласиться, чтобы Apple полностью прекратила работу Telegram на всех устройствах.
Большинство решили, что будет лучше, если Telegram перестанет работать на устройствах Apple" (62%). Идею удалить баклажан поддержало меньшинство пользователей мессенджера (38%).
Несмотря на такие итоги голосования, сейчас анимация не работает на устройствах iOS, Android и персональных компьютерах. Telegram также отключил эмодзи персика, который обозначал ягодицы. После отправки сообщения с таким персиком, следовал шлепок ладонью.
Когда именно команда Telegram запустила новые эмодзи, не уточняется. В блоге компании сказано, что последний раз новые стикеры добавляли 3 ноября.
Напомним, что в Telegram может появиться платная подписка. Она даст возможность не видеть рекламу в мессенджере.
По словам Дурова, реклама в Telegram будет в каналах, на которых подписаны более 1 000 человек. Те, кто использует Telegram для переписки, участвует в личных чатах и частных чат-группах, не увидят рекламу.