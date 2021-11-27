"Сексуализация фруктов": Telegram отключил эмодзи персика и баклажана, фонтанирующего семенами

Стикер баклажана сначала надувался, а потом разбрызгивал содержимое на экран получателя сообщений. Персик вместе со шлепком ладонью символизировал ягодицы. Перед тем, как удалить эмодзи, Павел Дуров провел опрос пользователей Telegram.

Американская компания Apple потребовала от мессенджера Telegram отключить анимацию баклажана, который "фонтанирует" семенами. Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Анимационный стикер с баклажаном при отправке "разбрасывал семена" на экран собеседника.

[ + – ] Реакция пользователей Telegram на стикер с баклажаном

[ + – ] Реакция пользователей Telegram на стикер с баклажаном

Дуров решил провести опрос, в котором спросил у подписчиков, как ему лучше поступить: удалить разбрасывающий семена баклажан или согласиться, чтобы Apple полностью прекратила работу Telegram на всех устройствах.

[ + – ] Опрос от Павла Дурова по поводу фонтанирующего баклажана

Большинство решили, что будет лучше, если Telegram перестанет работать на устройствах Apple" (62%). Идею удалить баклажан поддержало меньшинство пользователей мессенджера (38%).

[ + – ] Всего проголосовали около 377 тысяч человек Фото: Скриншот из Telegram

Несмотря на такие итоги голосования, сейчас анимация не работает на устройствах iOS, Android и персональных компьютерах. Telegram также отключил эмодзи персика, который обозначал ягодицы. После отправки сообщения с таким персиком, следовал шлепок ладонью.

[ + – ] Эмодзи персика и баклажана показались слишком провокативными

Когда именно команда Telegram запустила новые эмодзи, не уточняется. В блоге компании сказано, что последний раз новые стикеры добавляли 3 ноября.

Напомним, что в Telegram может появиться платная подписка. Она даст возможность не видеть рекламу в мессенджере.

По словам Дурова, реклама в Telegram будет в каналах, на которых подписаны более 1 000 человек. Те, кто использует Telegram для переписки, участвует в личных чатах и частных чат-группах, не увидят рекламу.