В Китае намерены создать самое быстрое аэротакси в мире - презентован проект (видео)

Модель под названием Pantala Concept H сможет разгоняться до 300 км/ч.

Компания Pantuo Aviation заявила о том, что построит самый быстрый eVTOL. Однако пока он существует только в виде 3D-модели, сообщает издание newatlas.com

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Электросамолет удивит не только своей скоростью в 300 км/ч, но и дизайном, напоминающим ската. Как отмечает СМИ, Pantala Concept H будет оснащен 22-мя довольно крупными канальными вентиляторами, литий-ионным аккумулятором, который обеспечит запас хода чуть более 250 км.

По задумке инженеров, которые отказались от пропеллеров, вентиляторы смогут обеспечить нужный запас тяги, а также сделают устройство более маневренным. Также вентиляторы работают тише, чем пропеллеры, что наверняка оценят и пилот, и пассажиры, которых может уместиться максимум пять.

[ + – ] Аэротакси Pantuo Aviation

Пока что компания располагает только несколькими рендерами, но уже известно, что к реальным работам инженеры приступят в 2022 году и через 5 лет они представят модель для массового производства. К тому времени, надеются в компании, разовьется отрасль электроаэротранспорта. И хотя в КНР проще получить лицензию, чем в США, в Pantuo Aviation предпочитают не торопиться.

[ + – ] Рендер самого быстрого eVTOL

"Так что, возможно, Pantuo будет проще выйти на рынок, чем его ближайшему конкуренту Lilium, который сталкивается с проблемами на пути получения лицензии от европейских властей", — пишет медиа.

Напомним, что по последним оценкам, объем глобального рынка eVTOL в текущем году составил $8,5 млрд. Специалисты прогнозируют, что через 10 лет он вырастет до $30,8 млрд, при этом среднегодовой рост составит чуть более 15%. Это может означать, что электросамолеты будут конкурировать с электромобилями, благодаря скорости и маневренности.

Ранее мы сообщали о том, что в Австралии организовали своего рода Формулу-1 для eVTOL.