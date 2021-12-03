У Китаї мають намір створити найшвидше аеротаксі у світі — презентований проект (відео)

Модель під назвою Pantala Concept H зможе розганятися до 300 км/год.

Компанія Pantuo Aviation заявила про те, що збудує найшвидший eVTOL. Однак поки що він існує лише у вигляді 3D-моделі, повідомляє видання newatlas.com

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Електрольот здивує не лише своєю швидкістю в 300 км/год, але й дизайном, що нагадує ската. Як зазначає ЗМІ, Pantala Concept H буде оснащений 22 досить великими канальними вентиляторами, літій-іонним акумулятором, який забезпечить запас ходу трохи більше 250 км.

За задумом інженерів, які відмовилися від пропелерів, вентилятори зможуть забезпечити потрібний запас тяги, а також зроблять пристрій маневренішим. Також вентилятори працюють тихіше, ніж пропелери, що, напевно, оцінять і пілот, і пасажири, яких може вміститися максимум п'ять.

[ + – ] Аеротаксі Pantuo Aviation

Поки що компанія має лише кілька рендерів, але вже відомо, що до реальних робіт інженери приступлять у 2022 році, і через 5 років вони представлять модель для масового виробництва. На той час, сподіваються в компанії, розвинеться галузь електроаеротранспорту. І хоча в КНР простіше отримати ліцензію, ніж у США, Pantuo Aviation воліють не поспішати.

[ + – ] Рендер найшвидшого eVTOL

"Отже, можливо, Pantuo буде простіше вийти на ринок, ніж його найближчому конкуренту Lilium, який стикається з проблемами на шляху отримання ліцензії від європейської влади", — пише медіа.

Нагадаємо, що за останніми оцінками, обсяг глобального ринку eVTOL у поточному році склав $8,5 млрд. Фахівці прогнозують, що через 10 років він зросте до $30,8 млрд, при цьому середньорічне зростання становитиме трохи більше ніж 15%. Це може означати, що електролітаки будуть конкурувати з електромобілями завдяки швидкості та маневреності.

Раніше ми повідомляли, що в Австралії організували свого роду Формулу-1 для eVTOL.