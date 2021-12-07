Взламывают с видом на Кремль: офис хакеров обнаружили в престижном БЦ Москва-Сити

Злоумышленники отмывают деньги, полученные в качестве выкупа, под носом у правительства РФ, считают киберспециалисты.

Компания по кибербезопасности Recorded Future отследила местоположение хакеров, которые вымогали деньги у американцев, до престижного бизнес-центра в Москве. Об этом пишет издание The New York Times.

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За последнее время вымогатели получили от американских компаний, больниц и государственных структур миллионы долларов в качестве выкупа — они зашифровывали компьютерные данные, а затем требовали деньги за расшифровку. Как выяснили эксперты, значительная часть этих средств прошла через самый высокий небоскреб Москвы — "Башню Федерации Восток". Из 97-этажного здания открывается вид на несколько правительственных учреждений России, в том числе на здание Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Также риелторы указывают на наличие вида на Кремль.

Как утверждают специалисты, расположение вымогателей в деловом центре указывает на то, что российские власти не борются с хакерскими организациями. При этом практически все цели последних находятся за пределами РФ.

"Это говорит о многом. У российских правоохранительных органов обычно есть ответ: "В российской юрисдикции нет открытых дел. Жертв нет. Как мы можем преследовать этих уважаемых людей?", — рассказал аналитик из Recorded Future Дмитрий Смилянец.

[ + – ] Комплекс небоскребов Москва-Сити

Как правило, хакеры заставляют жертв выплачивать выкуп в криптовалютах, таких как биткоины, которые сложнее отследить, чтобы затем перевести их в доллары или рубли.

Recorded Future выяснила, что в финансовом районе Москва-Сити располагаются около 50-ти криптовалютных бирж, вероятно, связанных с преступной деятельностью, в том числе и с отмыванием денег. При этом в восточной башне базируются как минимум 15 криптовалютных обменников. В ноябре о подозрительных криптообменниках в "Башне Федерация Восток" также сообщало агентство Bloomberg.

По данным The New York Times, администрация президента США Джо Байдена также заинтересовалась "Башней Федерации" в рамках программы по борьбе с вирусами-вымогателями. В сентябре американское министерство финансов обвинило криптовалютную биржу Suex, офис которой расположен на 31-м этаже, в отмывании денег на сумму $160 млн, в связи с чем наложили финансовые санкции.

[ + – ] Бизнес центр Москва-Сити Фото: Скриншот

Московские торговцы криптовалютой уверяют, что США несправедливо обвиняют российские компании в преступлениях, о которых трейдеры ничего не знают.

"Люди, которые являются настоящими преступниками, которые создают программы-вымогатели, и люди, работающие в Москва-Сити, — совершенно разные люди", — заявил в интервью Сергей Менделеев, основатель криптовалютной биржи Garantex, которая работает из "Башни Федерации Восток".

Ранее писали, что хакер-шутник взломал почту ФБР США и с ее помощью атаковал сто тысяч человек. Он разослал пользователям письма, в которой от имени правоохранителей предупредил о хакерской атаке. ФБР расследует инцидент и пытается выяснить мотивы злоумышленника.

Власти США обвинили украинца и россиянина в кибератаках с помощью вирусов REvil — хакерской группы, которую связывают с российскими властями. Гражданина Украины Ярослава Васинского арестовали в Польше по обвинению во взломе американской компании Kaseya.