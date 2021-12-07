Зламують із видом на Кремль: офіс хакерів виявили у престижному БЦ Москва-Сіті

Зловмисники відмивають гроші, отримані як викуп, під носом в уряду РФ, вважають кіберфахівці.

Компанія з кібербезпеки Recorded Future відстежила розташування хакерів, які вимагали гроші в американців, до престижного бізнес-центру в Москві. Про це пише видання The New York Times.

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Останнім часом здирники отримали від американських компаній, лікарень та державних структур мільйони доларів як викуп — вони зашифровували комп'ютерні дані, а потім вимагали гроші за розшифровку. Як з'ясували експерти, значна частина цих коштів пройшла через найвищий хмарочос Москви — Башту Федерації Схід. З 97-поверхового будинку відкривається вид на кілька урядових установ Росії, зокрема на будівлю Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій. Також рієлтори вказують на наявність виду на Кремль.

Як стверджують фахівці, розташування здирників у діловому центрі вказує на те, що російська влада не бореться з хакерськими організаціями. При цьому майже всі цілі останніх перебувають поза РФ.

"Це говорить багато про що. У російських правоохоронних органів зазвичай є відповідь: "У російській юрисдикції немає відкритих справ. Жертв немає. Як ми можемо переслідувати цих шанованих людей?", — розповів аналітик із Recorded Future Дмитро Смілянець.

[ + – ] Комплекс хмарочосів Москва-Сіті

Як правило, хакери змушують жертв виплачувати викуп у криптовалютах, таких як біткоїни, які складніше відстежити, щоб потім перевести їх у долари чи рублі.

Recorded Future з'ясувала, що у фінансовому районі Москва-Сіті розташовуються близько 50-ти криптовалютних бірж, ймовірно, пов'язаних із злочинною діяльністю, зокрема і з відмиванням грошей. При цьому у східній вежі базуються щонайменше 15 криптовалютних обмінників. У листопаді про підозрілі криптообмінники в Башті Федерація Схід також повідомляло агентство Bloomberg.

За даними The New York Times, адміністрація президента США Джо Байдена також зацікавилася "Вежевою федерацією" у межах програми боротьби з вірусами-вимагачами. У вересні американське міністерство фінансів звинуватило криптовалютну біржу Suex, офіс якої розташований на 31 поверсі, у відмиванні грошей на суму $160 млн, через що наклали фінансові санкції.

[ + – ] Бізнес центр Москва-Сіті Фото: Скриншот

Московські торговці криптовалютою запевняють, що США несправедливо звинувачують російські компанії у злочинах, про які трейдери нічого не знають.

"Люди, які є справжніми злочинцями, які створюють програми-здирники, і люди, які працюють у Москва-Сіті, — абсолютно різні люди", — заявив в інтерв'ю Сергій Менделєєв, засновник криптовалютної біржі Garantex, яка працює з "Вежі Федерації Схід".

Раніше писали, що хакер-жартівник зламав пошту ФБР США і за її допомогою атакував сто тисяч людей. Він розіслав користувачам листи, в яких від імені правоохоронців попередив про атаку хакерів. ФБР розслідує інцидент та намагається з'ясувати мотиви зловмисника.

Влада США звинуватила українця та росіянина в кібератаках за допомогою вірусів REvil — хакерської групи, яку пов'язують із російською владою. Громадянина України Ярослава Васинського заарештували у Польщі за звинуваченням у зломі американської компанії Kaseya.