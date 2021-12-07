Хакерам не по зубам. Инженеры продают супербезопасные квантовые ключи шифрования

Шифры генерируются абсолютно случайным образом, что предотвращает любые попытки взлома как обычными, так и квантовыми компьютерами.

Компания Cambridge Quantum из Великобритании запускает платформу, которая позволит генерировать и продавать квантовые ключи шифрования. Об этом пишет агентство Reuters.

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По словам главы отдела кибербезопасности Cambridge Quantum Дункана Джонса, новая облачная система создает ключ шифрования с помощью квантового компьютера. Шифр генерируется случайным образом и менее предсказуем, чем методы классических компьютеров, а потому лучше защищает от кибератак.

Инженеры назвали платформу Quantum Origin и предлагают ее услуги компаниям, которые специализируются на финансах или кибербезопасности. В будущем разработчики планируют внедрить ее для других отраслей, нуждающихся в повышенной защите: оборона, государственное управление, энергетика, коммуникации, промышленность. Они уверяют, что даже квантовые компьютеры не смогут взломать запутанные и абсолютно случайные ключи.

"Мы уже несколько лет работаем над методом эффективного и действенного использования уникальных возможностей квантовых компьютеров, чтобы обеспечить нашим клиентам защиту от злоумышленников и преступников сейчас и в будущем, когда квантовые компьютеры станут обыденными", — добавил Ильяс Хан, основатель Cambridge Quantum и гендиректор компании. — "Quantum Origin должен обезопасить устройства от самых мощных угроз современных классических ПК, а также от угроз со стороны квантовых компьютеров в будущем".

[ + – ] Продукт Cambridge Quantum обещает обезопасить от самых изощренных атак Фото: pixabay.com

В пресс-релизе Cambridge Quantum отмечает, что только в первой половине 2020 года были украдены или "слиты" более 36 млрд записей данных, что нанесло непоправимый экономический ущерб людям, компаниям и целым государствам. Аналитики подсчитали, что такие инциденты в среднем обходятся публичным компаниям в $116 млн, а менее крупным — в $8,6 млн.

В 2021 году стартап Cambridge Quantum стал частью компании Quantinuum, которая занимается разработкой программного обеспечения для квантовых компьютеров. 54% ее акций принадлежат крупной корпорации Honeywell International Inc. (HON.O).

Ранее компания IBM показала, какими сделает квантовые компьютеры будущего. Она разработала новую платформу Quantum System Two, которую планирует запустить уже в 2023 году при помощи продвинутой системы охлаждения.

Писали также, что ученые добыли "таинственную" спиновую жидкость для квантовых компьютеров. Она поможет кубитам не разрушаться и не терять информацию под воздействием внешней среды.