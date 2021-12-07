Хакерам не до снаги. Інженери продають супербезпечні квантові ключі шифрування

Шифри генеруються абсолютно випадковим чином, що запобігає будь-яким спробам злому як звичайними, так і квантовими комп'ютерами.

Компанія Cambridge Quantum із Великобританії запускає платформу, яка дозволить генерувати та продавати квантові ключі шифрування. Про це пише агентство Reuters.

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За словами голови відділу кібербезпеки Cambridge Quantum Дункана Джонса, нова хмарна система створює ключ шифрування за допомогою квантового комп'ютера. Шифр генерується випадковим чином і менш передбачуваний, ніж методи класичних комп'ютерів, тому краще захищає від кібератак.

Інженери назвали платформу Quantum Origin та пропонують її послуги компаніям, які спеціалізуються на фінансах чи кібербезпеці. У майбутньому розробники планують запровадити її для інших галузей, які потребують підвищеного захисту: оборона, управління, енергетика, комунікації, промисловість. Вони запевняють, що навіть квантові комп'ютери не зможуть зламати заплутані та випадкові ключі.

"Ми вже кілька років працюємо над методом ефективного та дієвого використання унікальних можливостей квантових комп'ютерів, щоб забезпечити нашим клієнтам захист від зловмисників та злочинців зараз і в майбутньому, коли квантові комп'ютери стануть звичайними", — додав Ільяс Хан, засновник Cambridge Quantum та гендиректор компанії. — "Quantum Origin повинен убезпечити пристрої від найпотужніших загроз сучасних класичних ПК, а також від загроз із боку квантових комп'ютерів у майбутньому".

[ + – ] Продукт Cambridge Quantum обіцяє убезпечити від найвитонченіших атак Фото: pixabay.com

У пресрелізі Cambridge Quantum зазначає, що тільки в першій половині 2020 року було вкрадено або "злито" більше 36 млрд записів даних, що завдало непоправних економічних збитків людям, компаніям і цілим державам. Аналітики підрахували, що такі інциденти в середньому коштують публічним компаніям $116 млн, а меншим — $8,6 млн.

В 2021 стартап Cambridge Quantum став частиною компанії Quantinuum, яка займається розробкою програмного забезпечення для квантових комп'ютерів. 54% її акцій належать до великої корпорації Honeywell International Inc. (HON.O).

Раніше IBM показала, якими зробить квантові комп'ютери майбутнього. Вона розробила нову платформу Quantum System Two, яку планує запустити вже у 2023 за допомогою просунутої системи охолодження.

Писали також, що вчені здобули "таємничу" спінову рідину для квантових комп'ютерів. Вона допоможе кубітам не руйнуватися і не втрачати інформацію під впливом зовнішнього середовища.