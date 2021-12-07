Никакого сервиса: экс-Facebook оштрафовали почти на $2 млн за сбои в работе

Власти Бразилии считают, что компания не оказала пользователям необходимые услуги, на которых зарабатывает большие деньги.

Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафовало бразильское подразделение компании Meta (бывшая Facebook) на $1,9 млн из-за масштабного сбоя в октябре 2021 года. Об этом пишет официальный сайт государственного ведомства.

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По данным чиновников, неполадки в работе социальных сетей, принадлежащих компании, 4 октября испытали на себе 91 тыс. пользователей Facebook, около 90 тыс. — Instagram и более 156 тыс. — Whatsapp. Специалисты управления пришли к выводу, что потребители пострадали из-за "некачественного обслуживания". Meta еще может обжаловать штраф и предоставить аргументы в свою защиту.

"Произошел сбой в предоставлении услуги, что нанесло ущерб миллионам потребителей в Бразилии и во всем мире. Хотя плата за услугу не взимается, компания получает прибыль от пользователей, следовательно, существуют рыночные отношения", — объяснил исполнительный директор Procon-SP Фернандо Капез.

Ведомство также обратило внимание на "несправедливые" условия пользовательского соглашения приложений Facebook, Instagram и Whatsapp, которые нарушают Кодекс защиты прав потребителей. В частности, на возможность одностороннего изменения пунктов договора компанией, например, имени пользователя учетной записи, отмена или изменение услуги, а также удаление или блокирование контента.

В соглашении Facebook также прописано, что соцсеть не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть при оказании информационных услуг, а это является нарушением. Как считает Procon-SP, компания обязана реагировать на дефекты и сбои, возникающие при предоставлении услуг.

Стоит отметить, что на следующий день после глобального сбоя Управление по правам потребителей в Сан-Паулу пообещало, что только очень серьезное событие или природная катастрофа сможет освободить WhatsApp от ответственности за причиненный ущерб.

В октябре из-за сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не работали около шести часов по всему миру. Представители Meta заявили, что неполадки возникли при изменении настройки маршрутизаторов, в итоге центры обработки данных потеряли связь друг с другом. Как выяснили эксперты, ситуацию ухудшили попытки пользователей перезагрузить страницу или переустановить приложения, что только перегрузило систему.

Ровно через два месяца, 4 декабря, у Facebook и Instagram cнова произошел глобальный сбой. Пользователи не могли войти в свои учетные записи, публиковать посты или видеть изображения. Проблемы возникли как в браузерной версии соцсетей, так и в мобильных приложениях.