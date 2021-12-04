Facebook и Instagram cнова "упали" из-за глобального сбоя, украинцы сообщают о проблемах

Тысячи пользователей на могут войти в популярные сети, авторизоваться или публиковать посты.

4 декабря в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, следящий за неполадками в онлайн-сервисах.

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88% жалоб сообщают о сбое в веб-версии Facebook, остальные утверждают, что не могут войти в свой профиль или загрузить страницу. В случае с Instagram около 56% пользователей пожаловались на работу мобильного приложения, 23% — на веб-версию, 21% — на невозможность что-либо загрузить. Проблемы возникли и у жителей Украины.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

"Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы исправить все как можно быстрее", — гласит надпись на сайте.

Первые сообщения о сбое начали поступать примерно в 15:00. По словам авторов, страницы могут начать подгружаться после очистки кэша, но во многих случаях отображается некорректно. В частности, некоторым не удается перейти по конкретному адресу, посмотреть картинку, разместить новый пост или отредактировать публикацию.

В октябре произошел масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp, сайты и приложения которых не работали около шести часов. Вице-президент Facebook Сантош Джанардхан заявил, что неполадки возникли в связи с изменениями в конфигурации маршрутизаторов — центры обработки данных попросту не могли связаться друг с другом. Эксперты же назвали другие причины.

Позже акции крупных компаний Facebook, Twitter, Alphabet, Amazon, Apple упали на фоне сбоя в работе соцсетей. Колебание цен зафиксировали на нью-йоркской бирже NASDAQ, вскоре после этого состояние главы Meta Марка Цукерберга сократилось примерно на $7 млрд.

На следующий день пользователи отреагировали на массовый сбой Instagram и Facebook новой порцией мемов. После восстановления работы в соцсетях появились юмористические посты, высмеивающие реакцию людей на неожиданное, но безвредное происшествие.