Акции IT-гигантов рухнули на фоне глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Котировки упали у всех самых крупных технологических компаний, включая Apple, Amazon и Google.

Сбой в работе сервисов американской корпорации Facebook, который наблюдается вечером в понедельник, 4 октября, спровоцировал падение акций крупнейших технологических компаний. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи NASDAQ, зафиксированные в промежутке от 22:00 до 22:12.

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Акции Facebook упали на 5,01%

[ + – ] Падение акций Facebook

Акции Twitter упали на 5.72%

[ + – ] Падение акций Twitter

Акции Alphabet (холдинг Google) упали на 1,98%

[ + – ] Падение акций Alphabet (Google)

Акции Amazon упали на 2,24%

[ + – ] Падение акций Amazon

Акции Apple упали на 2,54%

[ + – ] Падение акций Apple

Акции Netflix упали на 1,74%

[ + – ] Падение акций Netflix

По данным агентства Bloomberg, в результате падения акций в понедельник состояние гендиректора Facebook Марка Цукерберга упало примерно на 7 миллиардов долларов до $120,9 млрд.

Ранее сегодня Фокус сообщал, что в понедельник, 4 сентября украинские пользователи начали сообщать о проблемах в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook inc. — Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. В частности, невозможно открыть сайты этих сервисов или пользоваться ими посредством приложения.

Позже проблемы появились и у пользователей Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, однако они были не такие глобальные, как у сервисов Facebook.

Накануне Фрэнсис Хауген, экс-сотрудница Facebook, дала интервью американскому телеканалу CBS News, в котором рассказала, что корпорация Facebook лояльно относится к публикациям, которые разжигают ненависть, так как именно такой контент приносит больше просмотров и взаимодействий со стороны пользователей, а такая активность, в свою очередь, положительно влияет на прибыль компании.