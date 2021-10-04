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Економіка Збій в Instagram, Facebook і WhatsApp

Акції IT-гігантів звалилися на фоні глобального збою в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp

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Facebook, NASDAQ, акції, збій
Фото: Bill-Gates | Акції найбільших компаній падають на фоні збою Facebook

Котирування впали у всіх найбільших технологічних компаній, включаючи Apple, Amazon і Google.

Збій у роботі сервісів американської корпорації Facebook, який спостерігається ввечері в понеділок, 4 жовтня, спровокував падіння акцій найбільших технологічних компаній. Про це свідчать дані нью-йоркської біржі NASDAQ, зафіксовані в проміжку від 22:00 до 22:12.

Акції Facebook впали на 5,01%

Facebook, NASDAQ
Падіння акцій Facebook

Акції Twitter впали на 5.72%

Twitter, NASDAQ
Падіння акцій Twitter

Акції Alphabet (холдинг Google) впали на 1,98%

Alphabet (Google), NASDAQ
Падіння акцій Alphabet (Google)

Акції Amazon впали на 2,24%

Amazon, NASDAQ
Падіння акцій Amazon

Акції Apple впали на 2,54%

Apple, NASDAQ
Падіння акцій Apple

Акції Netflix впали на 1,74%

Netflix, NASDAQ
Падіння акцій Netflix

За даними агентства Bloomberg, у результаті падіння акцій у понеділок статок гендиректора Facebook Марка Цукерберга впав приблизно на 7 мільярдів доларів до $120,9 млрд.

Раніше сьогодні Фокус повідомляв, що в понеділок, 4 вересня українські користувачі почали повідомляти про проблеми в роботі соціальних мереж, що належать корпорації Facebook inc. — Facebook, Instagram і месенджер WhatsApp. Зокрема, неможливо відкрити сайти цих сервісів або користуватися ними за допомогою програми.

Пізніше проблеми з'явилися і в користувачів Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, проте вони були не такі глобальні, як у сервісів Facebook.

Напередодні Френсіс Гауген, ексспівробітниця Facebook, дала інтерв'ю американському телеканалу CBS News, у якому розповіла, що корпорація Facebook лояльно ставиться до публікацій, які розпалюють ненависть, оскільки саме такий контент приносить більше переглядів і взаємодій з боку користувачів, а така активність, у свою чергу, позитивно впливає на прибуток компанії.