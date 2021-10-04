"Facebook нічого не контролює на своїй платформі і завжди обирає прибуток": ексспівробітниця викрила соцмережу

Колишній аналітик Facebook стверджує, що соцмережа терпимо ставиться до контенту, що провокує ненависть, а Instagram дійсно негативно впливає на підлітків.

Френсіс Гауген, ексспівробітниця Facebook, пояснила, чому вирішила винести секрети соцмережі на суд громадськості. Саме вона передала внутрішні документи компанії журналістам WSJ.

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Про це повідомляє CBS News.

Гауген стверджує, що існував якийсь конфлікт інтересів між тим, що було добре для суспільства і тим, що добре для Facebook. Соцмережа безперервно робила вибір на користь власних інтересів, тобто прагнула заробити побільше грошей. Вона скопіювала десятки тисяч сторінок внутрішніх розслідувань Facebook, і в неї є докази того, що компанія обманює громадськість щодо того, що їй вдається контролювати дезінформацію і заклики до насильства на своїх платформах.

Facebook не контролює поширення небажаного контенту

У Facebook Гауген працювала у відділі Civic Integrity, який займався оцінкою ризиків виборів, зокрема дезінформації. Але після виборів трапився "поворотний момент". Відділ, у якому вона працювала, розформували, після цього вона вирішила, що керівництво не прагнуло зробити Facebook безпечною платформою.

Вона розповіла, що в одному з досліджень за цей рік твердиться, що, за оцінками Facebook, компанія може контролювати лише до 3-5% проявів ненависті, і близько 0,6% від 1% контенту з категорії "насильство і спонукання до насильства".

Гауген стверджує, що життя в інформаційному середовищі, повному злоби, ненависті, де є контент, який поляризує суспільство, підриває громадянську довіру.

Небезпечні алгоритми Facebook і "зрада демократії"

На думку аналітика, корінь проблеми в тому, що у 2018 році соцмережа змінила свої алгоритми, які вибирають для користувача контент для стрічок. Ви тримаєте в руках телефон, за 5 хвилин ви можете переглянути близько 100 постів. Але у Facebook тисячі можливих посад, які можуть опинитися у вашій стрічці. Алгоритми вибирають з наявних варіантів і враховують контент, з яким користувачі в минулому більше взаємодіяли. Сьогодні Facebook віддає перевагу саме тому контенту, який найбільше залучає. Але навіть внутрішнє дослідження Facebook показує, що пробудити в людях ненависть простіше, ніж інші емоції.

Гауген вважає, що дезінформація і контент, який розсіває ненависть, привертає людей і змушує затриматися на платформі.

"У Facebook дійшли висновку, що якщо алгоритм буде вибирати більш нешкідливий контент, люди витрачатимуть на соцмережу менше часу, будуть менше клікати на рекламні оголошення, і платформа менше зароблятиме", — говорить вона.

Соцмережа віддавала собі звіт, чим усе це загрожує для американських виборів 2020 року. Тому в компанії вирішили переключитися на більш безпечні механізми, щоб знизити потік дезінформації, але багато з тих змін були тимчасовими. Як тільки вибори завершилися, компанія знову перейшла на колишні налаштування, при яких у пріоритеті розвиток платформи, а безпека користувачів відходить на другий план. Гауген називає це зрадою демократії.

Facebook заявляє, що частково та система захисту збереглася, але після виборів не без допомоги Facebook 6 січня було організовано захоплення Капітолію. Багато слідчих посилаються на пости у Facebook — фотографії озброєних людей і відповідні заклики, — як на доказ.

Facebook заробляє більше грошей, коли люди споживають більше контенту

Людям подобається взаємодіяти з тим, що викликає емоції. Чим більше відгуків викликають їхні висловлювання, тим більше вони взаємодіють з платформою і тим більше контенту споживають.

Великі партії з європейських країн подавали скаргу на Facebook. У внутрішньому звіті за 2019 рік, на який посилається Гауген, є інформація про те, що партії переконані в тому, що через зміни алгоритму вони були змушені використовувати більше негативу у своїх комунікаціях у Facebook і займати більш жорстку політичну позицію.

Представники політичних партій стверджували, що соцмережа частково змусила їх дотримуватися позицій, які їм не дуже-то подобалися, але в той же час визнавали, що це дозволяло досягати успіху серед електорату.

Instagram дійсно шкодить

В одному з внутрішніх досліджень Facebook повідомлялося, що Instagram негативно впливає на дівчаток-підлітків. У 13,5% підлітків-користувачів цієї соцмережі частішали думки про самогубство, а в 17% погіршувався розлад харчової поведінки. Дослідження показало, що Instagram не просто небезпечний, але завдає шкоди підліткам. Вони починають усе більше споживати контент, який провокує депресію та негативне ставлення до свого тіла.

Гауген не звинувачує Марка Цукерберга в тому, що його метою було створити платформу ненависті. Разом з тим, вона вважає, що засновник Facebook допустив ситуацію, коли контент, який розсіває ненависть і поляризує суспільство, стає доступний усе більшій аудиторії.

Представники Facebook, у свою чергу, говорять про те, що компанія щодня шукає баланс між можливістю відкрито самовиражатися для користувачів і необхідністю зробити соцмережу безпечним місцем.

Для довідки: Френсіс Гауген закінчила Гарвардський університет, 15 років пропрацювала в таких компаніях, як Google і Pinterest, Facebook на позиції дата-саентіста і дата-аналітика.

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