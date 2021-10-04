"Facebook ничего не контролирует на своей платформе и всегда выбирает прибыль": экс-сотрудник обличила соцсеть
Бывший аналитик Facebook утверждает, что соцсеть терпимо относится к контенту, провоцирующему ненависть, а Instagram действительно негативно влияет на подростков.
Фрэнсис Хауген, экс-сотрудница Facebook, объяснила, почему решила вынести секреты соцети на суд общественности. Именно она передала внутренние документы компании журналистам WSJ.
Об этом сообщает CBS News.
Хауген утверждает, что существовал некий конфликт интересов между тем, что было хорошо для общества и тем, что хорошо для Facebook. Соцсеть беспрерывно делала выбор в пользу собственных интересов, т.е. стремилась заработать побольше денег. Она скопировала десятки тысяч страниц внутренних расследований Facebook, и у нее есть доказательства того, что компания обманывает общественность в отношении того, что ей удается контролировать дезинформацию и призывы к насилию на своих платформах.
Facebook не контролирует распространение нежелательного контента
В Facebook Хауген работала в отделе Civic Integrity, который занимался оценкой рисков выборам, в т.ч. дезинформации. Но после выборов случился "поворотный момент". Отдел, в котором она работала, расформиовали, после этого она решила, что руководство не стремиться сделать Facebook безопасной платформой.
Она рассказала, что в одном из исследований за этот год утверждается, что, по оценкам Facebook, компания может контролировать лишь до 3-5% проявлений ненависти, и около 0,6% от 1% контента из категории "насилие и побуждение к насилию".
Хауген утверждает, что жизнь в информационной среде, полной злобы, ненависти, где присутствует контент, который поляризует общество, подрывает гражданское доверие.
Опасные алгоритмы Facebook и "предательство демократии"
По мнению аналитика, корень проблемы в том, что в 2018 году соцсеть изменила свои алгоритмы, которые выбирают пользовательский контент для лент. Вы держите в руках телефон, за 5 минут вы можете просмотреть около 100 постов. Но у Facebook тысячи возможных постов, которые могут оказаться в вашей ленте. Алгоритмы выбирают из имеющихся вариантов и в т.ч. учитывают контент, с которым пользователи в прошлом больше взаимодействовали. Сегодня Facebook отдает предпочтение именно тому контенту, который окажется наиболее вовлекающим. Но даже внутреннее исследование Facebook показывает, что пробудить в людях ненависть проще, чем другие эмоции.
Хауген считает, что дезинформация и контент, сеющий ненависть, привлекает людей и заставляет задержаться на платформе.
"В Facebook пришли к выводу, что если алгоритм будет выбирать более безобидный контент, люди будут тратить на соцсеть меньше времени, будут меньше кликать рекламные объявления, и платформа будет меньше зарабатывать", — говорит она.
Соцсеть отдавала себе отчет, чем все это чревато для американских выборов 2020 года. Поэтому в компании решили переключиться на более безопасные механизмы, чтобы снизить поток дезинформации, но многие из тех изменений были временными. Как только выборы завершились, компания вновь перешла на прежние настройки, при которых в приоритете развитие платформы, а безопасность пользователей отходит на второй план. Хауген называет это предательством демократии.
Facebook заявляет, что частично та система защиты сохранилась, но после выборов не без помощи Facebook 6 января был организован захват Капитолия. Многие следователи ссылаются на посты в Facebook — фотографии вооруженных людей и соответствующие призывы, — как на доказательство.
Facebook зарабатывает больше денег, когда люди потребляют больше контента
Людям нравится взаимодействовать с тем, что вызывает эмоции. Чем больше откликов вызывают их высказывания, тем больше они взаимодействуют с платформой и тем больше контента потребляют.
Крупные партии из европейских стран подавали жалобу на Facebook. Во внутреннем отчете за 2019 год, на который ссылается Хауген, есть информация о том, что партии убеждены в том, что из-за изменения алгоритма они были вынуждены использовать больше негатива в своих коммуникациях в Facebook и занимать более жесткую политическую позицию.
Представители политических партий утверждали, что соцсеть отчасти вынудила их придерживаться позиций, которые им не очень-то нравились, но в то же время признавали, что это позволяло добиваться успеха среди электората.
Instagram действительно вредит
В одном из внутренних исследований Facebook сообщалось, что Instagram негативно влияет на девочек-подростков. У 13,5% подростков-пользователей этой соцсети учащались мысли о самоубийстве, а у 17% ухудшалось расстройство пищевого поведения. Исследование показало, что Instagram не просто опасен, но наносит вред подросткам. Они начинают все больше потреблять контент, который провоцирует депрессию и негативное отношение к своему телу.
Хауген не обвиняет Марка Цукерберга в том, что его целью было создать платформу ненависти. Вместе с тем, она считает, что основатель Facebook допустил ситуацию, когда контент, сеющий ненависть и поляризующий общество, становится доступен все большей аудитории.
Представители Facebook, в свою очередь, говорят о том, что компания ежедневно ищет баланс между возможностью открыто самовыражаться для пользователей и необходимостью сделать соцсеть безопасным местом.
Для справки: Фрэнсис Хауген окончила Гарвардский университет, 15 лет проработала в таких компаниях, как Google и Pinterest, Facebook на позиции дата-саентиста и дата-аналитика.
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