"Facebook ничего не контролирует на своей платформе и всегда выбирает прибыль": экс-сотрудник обличила соцсеть

Бывший аналитик Facebook утверждает, что соцсеть терпимо относится к контенту, провоцирующему ненависть, а Instagram действительно негативно влияет на подростков.

Фрэнсис Хауген, экс-сотрудница Facebook, объяснила, почему решила вынести секреты соцети на суд общественности. Именно она передала внутренние документы компании журналистам WSJ.

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Об этом сообщает CBS News.

Хауген утверждает, что существовал некий конфликт интересов между тем, что было хорошо для общества и тем, что хорошо для Facebook. Соцсеть беспрерывно делала выбор в пользу собственных интересов, т.е. стремилась заработать побольше денег. Она скопировала десятки тысяч страниц внутренних расследований Facebook, и у нее есть доказательства того, что компания обманывает общественность в отношении того, что ей удается контролировать дезинформацию и призывы к насилию на своих платформах.

Facebook не контролирует распространение нежелательного контента

В Facebook Хауген работала в отделе Civic Integrity, который занимался оценкой рисков выборам, в т.ч. дезинформации. Но после выборов случился "поворотный момент". Отдел, в котором она работала, расформиовали, после этого она решила, что руководство не стремиться сделать Facebook безопасной платформой.

Она рассказала, что в одном из исследований за этот год утверждается, что, по оценкам Facebook, компания может контролировать лишь до 3-5% проявлений ненависти, и около 0,6% от 1% контента из категории "насилие и побуждение к насилию".

Хауген утверждает, что жизнь в информационной среде, полной злобы, ненависти, где присутствует контент, который поляризует общество, подрывает гражданское доверие.

Опасные алгоритмы Facebook и "предательство демократии"

По мнению аналитика, корень проблемы в том, что в 2018 году соцсеть изменила свои алгоритмы, которые выбирают пользовательский контент для лент. Вы держите в руках телефон, за 5 минут вы можете просмотреть около 100 постов. Но у Facebook тысячи возможных постов, которые могут оказаться в вашей ленте. Алгоритмы выбирают из имеющихся вариантов и в т.ч. учитывают контент, с которым пользователи в прошлом больше взаимодействовали. Сегодня Facebook отдает предпочтение именно тому контенту, который окажется наиболее вовлекающим. Но даже внутреннее исследование Facebook показывает, что пробудить в людях ненависть проще, чем другие эмоции.

Хауген считает, что дезинформация и контент, сеющий ненависть, привлекает людей и заставляет задержаться на платформе.

"В Facebook пришли к выводу, что если алгоритм будет выбирать более безобидный контент, люди будут тратить на соцсеть меньше времени, будут меньше кликать рекламные объявления, и платформа будет меньше зарабатывать", — говорит она.

Соцсеть отдавала себе отчет, чем все это чревато для американских выборов 2020 года. Поэтому в компании решили переключиться на более безопасные механизмы, чтобы снизить поток дезинформации, но многие из тех изменений были временными. Как только выборы завершились, компания вновь перешла на прежние настройки, при которых в приоритете развитие платформы, а безопасность пользователей отходит на второй план. Хауген называет это предательством демократии.

Facebook заявляет, что частично та система защиты сохранилась, но после выборов не без помощи Facebook 6 января был организован захват Капитолия. Многие следователи ссылаются на посты в Facebook — фотографии вооруженных людей и соответствующие призывы, — как на доказательство.

Facebook зарабатывает больше денег, когда люди потребляют больше контента

Людям нравится взаимодействовать с тем, что вызывает эмоции. Чем больше откликов вызывают их высказывания, тем больше они взаимодействуют с платформой и тем больше контента потребляют.

Крупные партии из европейских стран подавали жалобу на Facebook. Во внутреннем отчете за 2019 год, на который ссылается Хауген, есть информация о том, что партии убеждены в том, что из-за изменения алгоритма они были вынуждены использовать больше негатива в своих коммуникациях в Facebook и занимать более жесткую политическую позицию.

Представители политических партий утверждали, что соцсеть отчасти вынудила их придерживаться позиций, которые им не очень-то нравились, но в то же время признавали, что это позволяло добиваться успеха среди электората.

Instagram действительно вредит

В одном из внутренних исследований Facebook сообщалось, что Instagram негативно влияет на девочек-подростков. У 13,5% подростков-пользователей этой соцсети учащались мысли о самоубийстве, а у 17% ухудшалось расстройство пищевого поведения. Исследование показало, что Instagram не просто опасен, но наносит вред подросткам. Они начинают все больше потреблять контент, который провоцирует депрессию и негативное отношение к своему телу.

Хауген не обвиняет Марка Цукерберга в том, что его целью было создать платформу ненависти. Вместе с тем, она считает, что основатель Facebook допустил ситуацию, когда контент, сеющий ненависть и поляризующий общество, становится доступен все большей аудитории.

Представители Facebook, в свою очередь, говорят о том, что компания ежедневно ищет баланс между возможностью открыто самовыражаться для пользователей и необходимостью сделать соцсеть безопасным местом.

Для справки: Фрэнсис Хауген окончила Гарвардский университет, 15 лет проработала в таких компаниях, как Google и Pinterest, Facebook на позиции дата-саентиста и дата-аналитика.

Ранее "Фокус" сообщал, что в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи из стран Европы не могут обновить информацию в приложениях и зайти на сайты социальных сетей.