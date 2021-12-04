Facebook та Instagram "впали" через глобальний збій, українці повідомляють про проблеми

Тисячі користувачів можуть увійти в популярні мережі, авторизуватися або публікувати пости.

4 грудня у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався глобальний збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який слідкує за неполадками в онлайн-сервісах.

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88% скарг повідомляють про збій у веб-версії Facebook, решта стверджує, що не можуть увійти до свого профілю або завантажити сторінку. У випадку з Instagram близько 56% користувачів поскаржилися на роботу мобільного додатка, 23% — на веб-версію, 21% — на неможливість що-небудь завантажити. Проблеми виникли й у українців.

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"Вибачте, щось пішло не так. Ми працюємо над тим, щоб виправити все якнайшвидше", — говорить напис на сайті.

Перші повідомлення про збій почали надходити приблизно о 15:00. За словами авторів, сторінки можуть почати підвантажуватись після очищення кешу, але у багатьох випадках відображаються некоректно. Зокрема, деяким не вдається перейти на конкретну адресу, подивитися картинку, розмістити нову посаду або відредагувати публікацію.

У жовтні стався масштабний збій у Facebook, Instagram і WhatsApp, сайти та програми яких не працювали близько шести годин. Віце-президент Facebook Сантош Джанардхан заявив, що проблеми виникли у зв'язку зі змінами в конфігурації маршрутизаторів — центри обробки даних просто не могли зв'язатися один з одним. Експерти ж назвали інші причини.

Пізніше акції великих компаній Facebook, Twitter, Alphabet, Amazon, Apple впали на тлі збою у роботі соцмереж. Коливання цін зафіксували на нью-йоркській біржі NASDAQ, незабаром після цього статки глави Meta Марка Цукерберга скоротилися приблизно на $7 млрд.

Наступного дня користувачі відреагували на масовий збій Instagram та Facebook новою порцією мемів. Після відновлення роботи в соцмережах з'явилися гумористичні пости, що висміюють реакцію людей на несподівану, але нешкідливу подію.