"Наташ, він сам упав!": Як користувачі відреагували на масовий збій в соцмережах
Збій у Facebook, Instagram і WhatsApp, а також складності з доступом до деяких інших ресурсів усунені, однак у пам'ять про те, що трапилося, залишилися численні меми та жарти.
Ранок 4 жовтня змусив чимало понервувати завсідників соцмереж, які не могли зайти у Facebook, Instagram і WhatsApp. Вже незабаром про масовий збій у Facebook Inc, якій належать згадані ресурси, повідомили всі світові ЗМІ, а користувачі щохвилини намагалися оновити сторінки.
Технічний директор Facebook Майк Шрепфер на своїй сторінці в Twitter вибачився за те, що сталося.
"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють як можна швидше, щоб налагодити і відновити якомога швидше", — написав він.
Ще через три години він додав:
"Сервіси Facebook повертаються в мережу зараз — може знадобитися деякий час, щоб досягти 100%. Приношу свої вибачення кожному малому і великому бізнесу, сім'ї та окремій людині, котрі залежать від нас".
На ранок 5 жовтня всі соцмережі працювали в звичайному режимі. Проте, ця ситуація обернулася серйозними наслідками. Так, засновник Facebook Марк Цукерберг втратив за кілька годин майже $7 млрд, а акції ІТ-гігантів істотно впали.
Зате месенджер Telegram, дітище Павла Дурова, не тільки вистояв, а й продемонстрував приріст користувачів. За різними даними, кількість нових користувачів склала 50 млн.
Переживши стрес, користувачі відразу взялися жартувати на тему збою, і мережу заполонили численні меми, в яких висміюється реакція людей на те, що трапилося. Пропонуємо добірку найсмішніших та оригінальних жартів.
Нагадаємо, після збою у Facebook Inc. проблеми з'явилися і в користувачів Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, проте вони були не такі глобальні, як у сервісів Цукерберга.