"Наташ, він сам упав!": Як користувачі відреагували на масовий збій в соцмережах

Збій у Facebook, Instagram і WhatsApp, а також складності з доступом до деяких інших ресурсів усунені, однак у пам'ять про те, що трапилося, залишилися численні меми та жарти.

Ранок 4 жовтня змусив чимало понервувати завсідників соцмереж, які не могли зайти у Facebook, Instagram і WhatsApp. Вже незабаром про масовий збій у Facebook Inc, якій належать згадані ресурси, повідомили всі світові ЗМІ, а користувачі щохвилини намагалися оновити сторінки.

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Технічний директор Facebook Майк Шрепфер на своїй сторінці в Twitter вибачився за те, що сталося.

"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють як можна швидше, щоб налагодити і відновити якомога швидше", — написав він.

Фото: Mike Schroepfer/Twitter

Ще через три години він додав:

"Сервіси Facebook повертаються в мережу зараз — може знадобитися деякий час, щоб досягти 100%. Приношу свої вибачення кожному малому і великому бізнесу, сім'ї та окремій людині, котрі залежать від нас".

Фото: Mike Schroepfer/Twitter

На ранок 5 жовтня всі соцмережі працювали в звичайному режимі. Проте, ця ситуація обернулася серйозними наслідками. Так, засновник Facebook Марк Цукерберг втратив за кілька годин майже $7 млрд, а акції ІТ-гігантів істотно впали.

Зате месенджер Telegram, дітище Павла Дурова, не тільки вистояв, а й продемонстрував приріст користувачів. За різними даними, кількість нових користувачів склала 50 млн.

Переживши стрес, користувачі відразу взялися жартувати на тему збою, і мережу заполонили численні меми, в яких висміюється реакція людей на те, що трапилося. Пропонуємо добірку найсмішніших та оригінальних жартів.

[ + – ] Twitter завжди готовий допомогти WhatsApp, Facebook та Instagram, коли вони не працюють

[ + – ] Усі, хто заходить в Twitter, щоб дізнатися новини про WhatsApp, Instagram і Facebook.

[ + – ] Значить, Facebook, Whatsapp та Instagram упали в той же день, коли 1% кращих у світі був опублікований в Pandora Papers? Фото: Скриншот

[ + – ] Навіть WhatsApp приходить у Twitter, коли збій WhatsApp, Facebook та Instagram Фото: Скриншот

[ + – ] Марк Цукерберг зараз

[ + – ] Люди, які не користуються Twitter і Telegram

[ + – ] Коли Instagram і Facebook впали

[ + – ] Мені подобаються всі меми в твітері після того, як Instagram і Facebook не працюють

[ + – ] Я біжу в Twitter, щоб дізнатися, чи не працюють FB та IG у всіх. Я думаю, вони злякалися

[ + – ] Я заходжу в Twitter, щоб дізнатися, чи не працюють WhatsApp, Instagram і Facebook

[ + – ] Те ж саме відбулося в Twitter після того, як Facebook, Instagram і WhatsApp перестали працювати.

Нагадаємо, після збою у Facebook Inc. проблеми з'явилися і в користувачів Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, проте вони були не такі глобальні, як у сервісів Цукерберга.