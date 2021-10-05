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Стиль життя Збій в Instagram, Facebook і WhatsApp

"Наташ, він сам упав!": Як користувачі відреагували на масовий збій в соцмережах

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Facebook, Instagram і WhatsApp
Фото: Скриншот

Збій у Facebook, Instagram і WhatsApp, а також складності з доступом до деяких інших ресурсів усунені, однак у пам'ять про те, що трапилося, залишилися численні меми та жарти.

Ранок 4 жовтня змусив чимало понервувати завсідників соцмереж, які не могли зайти у Facebook, Instagram і WhatsApp. Вже незабаром про масовий збій у Facebook Inc, якій належать згадані ресурси, повідомили всі світові ЗМІ, а користувачі щохвилини намагалися оновити сторінки.

Технічний директор Facebook Майк Шрепфер на своїй сторінці в Twitter вибачився за те, що сталося.

"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють як можна швидше, щоб налагодити і відновити якомога швидше", — написав він.

Фото: Mike Schroepfer/Twitter

Ще через три години він додав:

"Сервіси Facebook повертаються в мережу зараз — може знадобитися деякий час, щоб досягти 100%. Приношу свої вибачення кожному малому і великому бізнесу, сім'ї та окремій людині, котрі залежать від нас".

Фото: Mike Schroepfer/Twitter

На ранок 5 жовтня всі соцмережі працювали в звичайному режимі. Проте, ця ситуація обернулася серйозними наслідками. Так, засновник Facebook Марк Цукерберг втратив за кілька годин майже $7 млрд, а акції ІТ-гігантів істотно впали.

Зате месенджер Telegram, дітище Павла Дурова, не тільки вистояв, а й продемонстрував приріст користувачів. За різними даними, кількість нових користувачів склала 50 млн.

Переживши стрес, користувачі відразу взялися жартувати на тему збою, і мережу заполонили численні меми, в яких висміюється реакція людей на те, що трапилося. Пропонуємо добірку найсмішніших та оригінальних жартів.

Twitter завжди готовий допомогти WhatsApp, Facebook та Instagram, коли вони не працюють
Twitter завжди готовий допомогти WhatsApp, Facebook та Instagram, коли вони не працюють
Усі, хто заходить в Twitter, щоб дізнатися новини про WhatsApp, Instagram і Facebook.
Усі, хто заходить в Twitter, щоб дізнатися новини про WhatsApp, Instagram і Facebook.
Значить, Facebook, Whatsapp та Instagram упали в той же день, коли 1% кращих у світі був опублікований в Pandora Papers?
Значить, Facebook, Whatsapp та Instagram упали в той же день, коли 1% кращих у світі був опублікований в Pandora Papers?
Фото: Скриншот
Навіть WhatsApp приходить у Twitter, коли збій WhatsApp, Facebook та Instagram
Навіть WhatsApp приходить у Twitter, коли збій WhatsApp, Facebook та Instagram
Фото: Скриншот
Марк Цукерберг зараз
Марк Цукерберг зараз
Люди, які не користуються Twitter і Telegram
Люди, які не користуються Twitter і Telegram
Коли Instagram і Facebook впали
Коли Instagram і Facebook впали
Мені подобаються всі меми в твітері після того, як Instagram і Facebook не працюють
Я біжу в Twitter, щоб дізнатися, чи не працюють FB та IG у всіх. Я думаю, вони злякалися
Я заходжу в Twitter, щоб дізнатися, чи не працюють WhatsApp, Instagram і Facebook
Те ж саме відбулося в Twitter після того, як Facebook, Instagram і WhatsApp перестали працювати.

Нагадаємо, після збою у Facebook Inc. проблеми з'явилися і в користувачів Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, проте вони були не такі глобальні, як у сервісів Цукерберга.