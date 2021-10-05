"Наташ, он сам упал!": как пользователи отреагировали на массовый сбой в соцсетях

Сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp, а также сложности с доступом к некоторым другим ресурсом устранены, однако на память о случившемся остались многочисленные мемы и шутки.

Вечер 4 октября для заставил немало понервничать завсегдатаев соцсетей, которые не могли зайти в Facebook, Instagram и WhatsApp. Уже вскоре о массовом сбое в Facebook Inc, которой принадлежат упомянутые ресурсы, сообщили все мировые СМИ, а пользователи ежеминутно пытались обновить страницы.

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Технический директор Facebook Майк Шрепфер на своей странице в Twitter извинился за произошедшее.

"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить как можно быстрее", – написал он.

Фото: Mike Schroepfer/Twitter

Еще через три часа он добавил:

"Сервисы Facebook возвращаются в сеть сейчас — может потребоваться некоторое время, чтобы достичь 100%. Приношу свои извинения каждому малому и большому бизнесу, семье и отдельному человеку, который зависит от нас".

Фото: Mike Schroepfer/Twitter

На утро 5 октября все соцсети работали в обычном режиме. Тем не менее, эта ситуация обернулась серьезными последствиями. Так, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял за несколько часов почти $7 млрд, а акции ІТ-гигантов существенно рухнули.

Зато мессенджер Telegram, детище Павла Дурова, не только выстоял, но и продемонстрировал прирост пользователей. По разным данным, число новых юзеров составило 50 млн.

Пережив стресс, пользователи тут же взялись шутить на тему сбоя, и Сеть заполонили многочисленные мемы, в которых высмеивается реакция людей на случившееся. Предлагаем подборку самых смешных и оригинальных шуток.

[ + – ] Twitter всегда готов помочь WhatsApp, Facebook и Instagram, когда они не работают

[ + – ] Все, кто заходит в Twitter, чтобы узнать новости о WhatsApp, Instagram и Facebook.

[ + – ] Значит, Facebook, Whatsapp и Instagram упали в тот же день, когда 1% лучших в мире был опубликован в Pandora Papers? Фото: Скриншот

[ + – ] Даже WhatsApp приходит в Twitter, когда сбой WhatsApp, Facebook и Instagram Фото: Скриншот

[ + – ] Марк Цукерберг сейчас

[ + – ] Люди, которые не пользуются Twitter и Telegram

[ + – ] Когда Instagram и Facebook упали

[ + – ] Мне нравятся все мемы в твиттере после того, как Instagram и Facebook не работают

[ + – ] Я бегу в Twitter, чтобы узнать, не работают ли FB и IG у всех. Я думаю, они испугались

[ + – ] Я захожу в Twitter, чтобы узнать, не работают ли WhatsApp, Instagram и Facebook

[ + – ] То же самое произошло в Twitter после того, как Facebook, Instagram и WhatsApp перестали работать.

Напомним, после сбоя в Facebook Inc. проблемы появились и у пользователей Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, однако они были не такие глобальные, как у сервисов Цукерберга.