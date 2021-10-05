"Наташ, он сам упал!": как пользователи отреагировали на массовый сбой в соцсетях
Сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp, а также сложности с доступом к некоторым другим ресурсом устранены, однако на память о случившемся остались многочисленные мемы и шутки.
Вечер 4 октября для заставил немало понервничать завсегдатаев соцсетей, которые не могли зайти в Facebook, Instagram и WhatsApp. Уже вскоре о массовом сбое в Facebook Inc, которой принадлежат упомянутые ресурсы, сообщили все мировые СМИ, а пользователи ежеминутно пытались обновить страницы.
Технический директор Facebook Майк Шрепфер на своей странице в Twitter извинился за произошедшее.
"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить как можно быстрее", – написал он.
Еще через три часа он добавил:
"Сервисы Facebook возвращаются в сеть сейчас — может потребоваться некоторое время, чтобы достичь 100%. Приношу свои извинения каждому малому и большому бизнесу, семье и отдельному человеку, который зависит от нас".
На утро 5 октября все соцсети работали в обычном режиме. Тем не менее, эта ситуация обернулась серьезными последствиями. Так, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял за несколько часов почти $7 млрд, а акции ІТ-гигантов существенно рухнули.
Зато мессенджер Telegram, детище Павла Дурова, не только выстоял, но и продемонстрировал прирост пользователей. По разным данным, число новых юзеров составило 50 млн.
Пережив стресс, пользователи тут же взялись шутить на тему сбоя, и Сеть заполонили многочисленные мемы, в которых высмеивается реакция людей на случившееся. Предлагаем подборку самых смешных и оригинальных шуток.
Напомним, после сбоя в Facebook Inc. проблемы появились и у пользователей Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, однако они были не такие глобальные, как у сервисов Цукерберга.