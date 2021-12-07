Жодного сервісу: колишню Facebook оштрафували майже на $2 млн через погану роботу

Влада Бразилії вважає, що компанія не надала користувачам необхідні послуги, на яких заробляє великі гроші.

Управління захисту прав споживачів Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафувало бразильський підрозділ компанії Meta (колишня Facebook) на $1,9 млн через масштабний збій у жовтні 2021 року. Про це пише офіційний веб- сайт державного відомства.

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За даними чиновників, неполадки у роботі соціальних мереж, що належать компанії, 4 жовтня зазнали на собі 91 тис. користувачів Facebook, близько 90 тис. — Instagram і понад 156 тис. — Whatsapp. Фахівці управління дійшли висновку, що споживачі постраждали через "неякісне обслуговування". Meta ще може оскаржити штраф та надати аргументи на свій захист.

"Відбувся збій у наданні послуги, що завдало збитків мільйонам споживачів у Бразилії та в усьому світі. Хоча плата за послугу не стягується, компанія отримує прибуток від користувачів, отже, існують ринкові відносини", — пояснив виконавчий директор Procon-SP Фернандо Капез.

Відомство також звернуло увагу на "несправедливі" умови користувальницької угоди додатків Facebook, Instagram та Whatsapp, які порушують Кодекс захисту прав споживачів. Зокрема, на можливість односторонньої зміни пунктів договору компанією, наприклад імені користувача облікового запису, скасування або зміна послуги, а також видалення або блокування контенту.

В угоді Facebook також прописано, що соцмережа не несе відповідальності за проблеми, які можуть виникнути під час надання інформаційних послуг, а це є порушенням. Як вважає Procon-SP, фірма має реагувати на дефекти і збої, що виникають у процесі надання послуг.

Варто зазначити, що наступного дня після глобального збою Управління прав споживачів у Сан-Паулу пообіцяло, що тільки дуже серйозна подія або природна катастрофа зможе звільнити WhatsApp від відповідальності за завдану шкоду.

У жовтні через збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp не працювали близько шести годин по всьому світу. Представники Meta заявили, що проблеми виникли у процесі зміни налаштування маршрутизаторів, в результаті центри обробки даних втратили зв'язок один з одним. Як з'ясували експерти, ситуацію погіршили спроби користувачів перезавантажити сторінку або перевстановлення програм, що тільки перевантажило систему.

Рівно через два місяці, 4 грудня, у Facebook та Instagram знову стався глобальний збій. Користувачі не могли увійти до своїх облікових записів, публікувати пости або бачити зображення. Проблеми виникли як у браузерній версії соцмереж, так і в мобільних додатках.