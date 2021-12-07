Японская компания Panasonic признала, что их сотрудник совершил самоубийство из-за чрезмерной работы

В предсмертной записке своей семье мужчина написал: "Папа устал. Это слишком много работы…".

Компания-гигант по изготовлению электроники Panasonic признала свою вину и принесла извинения через два года после трагического случая самоубийства, вызванного чрезмерной работой.

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Об этом отмечает издание VICE World News.

В заявлении, опубликованном сегодня, 7 декабря, корпорация написала: "В 2019 году у Panasonic Corporation произошел трагический инцидент. Компания, пренебрегая своими обязанностями заботиться о безопасности труда, перегрузила работника чрезмерным рабочим временем, что привело к суициду".

"Мы хотим выразить глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника", – говорится в сообщении. Также Panasonic выплатила компенсацию для его семьи, но сумму не раскрыла.

История работника

Бывший сотрудник префектуры Хиросима, тогда 43-летний мужчина, начал работать в Panasonic с 2003 года заводским рабочим. В апреле 2019 года его повысили до заместителя начальника инженерного отдела компании, где он переживал тяжелое время.

По словам его адвоката Тадаши Мацумару, работник регулярно работал более 100 часов в неделю, что превышает 40-часовую норму труда. Он спал с 4 до 5 утра, чтобы выйти на работу в 8 утра.

Впоследствии мужчина впал в депрессию от чрезмерной работы, и в октябре 2019 совершил самоубийство, оставив записку для своей семьи, которую передали СМИ.

В этом письме были слова: "Папа устал. Это слишком много работы. Я не могу простить Panasonic. Пожалуйста, расскажите мою историю представителям медиа".

Адвокат погибшего Мацумару дал соответствующее обоснование данной ситуации в интервью VICE World News. Он отмечает, что текущие трудовые установки компании Panasonic неэффективны для предотвращения смерти из-за чрезмерной работы.

"Этот сотрудник покидал офис в 20:00, но Panasonic не засчитывал часы, которые он работал дома, как сверхурочные, — говорит Тадаш Мацумару и добавляет: — Есть показания по времени, когда работник вошел на сервер компании из своего ноутбука дома. Это говорит о том, что он работал более 100 часов в неделю.

Законопроект японских властей относительно норм труда

В японской культуре труда существует такое явление как "кароши", что означает "смерть от перегрузки на работе".

В 2018 году правительство обратило внимание на данную проблему и приняло закон о внесении изменений в законодательство о труде, чтобы улучшить баланс между работой и личной жизнью. В нем говорилось об ограничении рабочего времени до 45 часов сверхурочной работы в месяц. Но потому, что крупные компании обходят инструкции и занижают официальное рабочее время, мало что улучшилось.

По данным властей Японии, почти каждый 10 суицидов в 2019 году был связан с работой.

Неоднократные самоубийства в компании Panasonic

В 2016 году работник в возрасте 40 лет подобным образом умер от самоубийства, и его случай был признан смертью, связанной с работой, вызванной сверхурочной работой. Два года спустя Panasonic был привлечен к ответственности за нарушение законодательства о трудовых стандартах.

По словам представителя Panasonic, компания уже изменила свою политику по балансу между работой и личной жизнью. "С апреля 2021 года мы обновили нашу систему, чтобы подсчитывать часы, в течение которых сотрудники работают дома", — сказал он VICE World News.

Адвокат предыдущего погибшего Мацумар считает, что эта ситуация помогла Panasonic улучшить условия труда.

"Компания принесла извинения семье погибшего и внесла коррективы по тайм-менеджменту. Это первый случай, когда Panasonic указал, что дистанционная работа будет засчитываться как сверхурочная", – сказал он.

Ранее Фокус отмечал, что Toyota признала ответственность за самоубийство в 2017 году одного из сотрудников. Непосредственный начальник словесно постоянно унижал молодого сотрудника и говорил, что лучше бы ему умереть.