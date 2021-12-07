Японська компанія Panasonic визнала, що їхній працівник скоїв самогубство через надмірну роботу

У передсмертній записці своїй родині чоловік написав: "Тато втомився. Це занадто багато роботи…".

Компанія-гігант з виготовлення електроніки Panasonic визнала свою провину та вибачилася через два роки після трагічного випадку самогубства, викликаного надмірною роботою.

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Про це зазначає видання VICE World News.

У заяві, опублікованій сьогодні, 7 грудня, корпорація написала: "У 2019 році в Panasonic Corporation стався трагічний інцидент. Компанія, нехтуючи своїми обов'язками піклуватися про безпеку праці, перенавантажила працівника надмірним робочим часом, що призвело до суїциду".

"Ми хочемо висловити глибокі співчуття родині загиблого співробітника", – йдеться у повідомленні. Також Panasonic виплатила компенсацію для його сім’ї, проте суму не розкрила.

Історія працівника

Колишній співробітник префектури Хіросіма, тоді 43-річний чоловік, почав працювати в Panasonic з 2003 року заводським робітником. У квітні 2019 року його підвищили до заступника начальника інженерного відділу компанії, де він переживав важкий час.

За словами його адвоката Тадаші Мацумару, працівник регулярно працював понад 100 годин на тиждень, що перевищує 40-годинну норму праці. Він спав з 4 до 5 ранку, щоб вийти на роботу о 8 ранку.

Згодом чоловік впав у депресію від надмірної роботи, і в жовтні 2019 року скоїв самогубство, залишивши записку для своєї сім’ї, яку передали ЗМІ.

У цьому листі були такі слова: "Тато втомився. Це занадто багато роботи. Я не можу пробачити Panasonic. Будь ласка, розкажіть мою історію представникам медіа".

Адвокат загиблого Мацумару дав відповідне обгрунтування даній ситуації в інтерв’ю для VICE World News. Він зазначає, що поточні трудові установки компанії Panasonic неефективні для запобігання смерті через надмірну роботу.

"Цей співробітник залишав офіс о 20:00, але Panasonic не зараховував години, які він працював вдома, як понаднормові, — говорить Тадаш Мацумару і додає: — Є свідчення за часом, коли працівник увійшов на сервер компанії зі свого ноутбука вдома. Це говорить про те, що він працював понад 100 годин на тиждень".

Законопроєкт японської влади щодо норм праці

У японській культурі праці побутує таке явище як "кароші", що означає "смерть від перенавантаження на роботі".

У 2018 році уряд звернув увагу на дану проблему та прийняв закон про внесення змін до законодавства про працю, щоб покращити баланс між роботою та особистим життям. У ньому йшлося про обмеження робочого часу до 45 годин понаднормової роботи на місяць. Але через те, що великі компанії обходять інструкції та занижують офіційний робочий час, мало що покращилося.

За даними влади Японії, майже кожен 10 суїцид у 2019 році був пов’язаний з роботою.

Неодноразові самогубства у компанії Panasonic

У 2016 році працівник у віці 40 років подібним чином помер від самогубства, і його випадок було визнано смертю, пов’язаною з роботою, спричиненою понаднормовою роботою. Через два роки Panasonic було притягнуто до відповідальності за порушення законодавства про трудові стандарти.

За словами представника Panasonic, компанія вже змінила свою політику щодо балансу між роботою та особистим життям. "З квітня 2021 року ми оновили нашу систему, щоб підраховувати години, впродовж яких співробітники працюють вдома", — сказав він VICE World News.

Адвокат попереднього загиблого Мацумару вважає, що ця справа допомогла Panasonic покращити умови праці.

"Компанія принесла вибачення родині загиблого та внесла корективи щодо тайм-менеджменту. Це перший випадок, коли Panasonic вказав, що дистанційна робота буде зараховуватися як понаднормова", – сказав він.

Раніше Фокус зазначав, що Toyota визнала відповідальність за самогубство у 2017 одного із співробітників. Безпосередній начальник словесно постійно принижував молодого співробітника і говорив, що краще б такому померти.