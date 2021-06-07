Toyota визнала відповідальність за самогубство у 2017 одного із співробітників

Безпосередній начальник словесно постійно принижував молодого співробітника і говорив, що краще б такому померти.

Найбільша у світі японська автомобілебудівна корпорація Toyota Motor визнала факт знущань в її штаб-квартирі над одним з молодих конструкторів, який в результаті вчинив самогубство. Компанія дала обіцянку викорінити такі явища і досягла примирення з сім'єю загиблого, повідомило Kyodo News.

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Президент Toyota Motor Акіо Тойода (на фото) через те, що сталося, офіційно попросив вибачення. Родині співробітника буде виплачена компенсація, її сума не розкривається.

Раніше повідомлялося, що загиблий хлопець закінчив аспірантуру Токійського університету, у 2015 році він був прийнятий в корпорацію і з березня 2016 року займався проектуванням автомобілів в її штаб-квартирі. Як пізніше з'ясувалося, безпосереднє керівництво регулярно публічно його ображало, звинувачуючи у відсутності завзяття і успіхів.

"Керівник називав його ідіотом і говорив: "Тобі краще померти", — повідомив адвокат сім'ї загиблого.

В результаті 28-річний молодий конструктор у жовтні 2017 наклав на себе руки в гуртожитку. Після розслідування державна трудова інспекція визнала те, що трапилося, порушенням прав людини і зловживанням владою. Це рішення дало право сім'ї вимагати компенсації.

У березні 2019 роки сім'я загиблого зажадала провести перевірку за цим фактом.

Після інциденту Toyota Motor змінила свій статут, посиливши у ньому покарання за подібні події на робочому місці.

Щоб запобігти переслідування в майбутньому, Toyota буде покращувати медичне обслуговування робітників, краще оцінювати керівництво, навчати робітників і заохочувати культуру на робочому місці, де співробітники можуть висловлюватися, йдеться в заяві компанії, оприлюдненій 7 червня.

Скарги в Японії на різні види жорстокого поводження на робочому місці, включаючи сексуальні домагання і проблеми, пов'язані з відпусткою по догляду за дитиною, зросли приблизно до 88 000 випадків на рік — у три рази за останні 15 років.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі зростає кількість випадків домашнього насильства, небажаних вагітностей та інших порушень прав жінок. Про це повідомив Фонд ООН у сфері народонаселення.

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