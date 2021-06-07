Toyota признала ответственность за самоубийство в 2017 одного из сотрудников

Непосредственный начальник словесно постоянно унижал молодого сотрудника и говорил, что тому лучше умереть.

Крупнейшая в мире японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor признала факт издевательств в ее штаб-квартире над одним из молодых конструкторов, который в результате совершил самоубийство. Компания дала обещание искоренить такие явления и достигла примирения с семьей погибшего, сообщило Kyodo News.

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Президент Toyota Motor Акио Тоёда (на фото) принес в связи со случившимся официальные извинения. Семье сотрудника будет выплачена компенсация, ее сумма не раскрывается.

Ранее сообщалось, что погибший молодой человек окончил аспирантуру Токийского университета, в 2015 году он был принят в корпорацию и с марта 2016 года занимался проектированием автомобилей в ее штаб-квартире. Как позднее выяснилось, непосредственное руководство регулярно подвергало его публичным оскорблениям, обвиняя в отсутствии рвения и успехов.

"Руководитель называл его идиотом и говорил: "Тебе лучше умереть", – сообщил адвокат семьи погибшего.

В результате 28-летний молодой конструктор в октябре 2017 года покончил с собой в общежитии. После расследования государственная трудовая инспекция признала случившееся нарушением прав человека и злоупотреблением властью. Это решение дало право семье требовать компенсации.

В марте 2019 года семья погибшего потребовала провести проверку по данному факту.

После инцидента Toyota Motor изменила свой устав, усилив в нем наказания за подобные происшествия на рабочем месте.

Чтобы предотвратить преследования в будущем, Toyota будет улучшать медицинское обслуживание рабочих, лучше оценивать руководство, обучать рабочих и поощрять культуру на рабочем месте, где сотрудники могут высказываться, говорится в заявлении компании, обнародованном 7 июня.

Жалобы в Японии на различные виды жестокого обращения на рабочем месте, включая сексуальные домогательства и проблемы, связанные с отпуском по уходу за ребенком, возросли примерно до 88 000 случаев в год – в три раза за последние 15 лет.

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