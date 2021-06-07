Toyota признала ответственность за самоубийство в 2017 одного из сотрудников
Непосредственный начальник словесно постоянно унижал молодого сотрудника и говорил, что тому лучше умереть.
Крупнейшая в мире японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor признала факт издевательств в ее штаб-квартире над одним из молодых конструкторов, который в результате совершил самоубийство. Компания дала обещание искоренить такие явления и достигла примирения с семьей погибшего, сообщило Kyodo News.
Президент Toyota Motor Акио Тоёда (на фото) принес в связи со случившимся официальные извинения. Семье сотрудника будет выплачена компенсация, ее сумма не раскрывается.
Ранее сообщалось, что погибший молодой человек окончил аспирантуру Токийского университета, в 2015 году он был принят в корпорацию и с марта 2016 года занимался проектированием автомобилей в ее штаб-квартире. Как позднее выяснилось, непосредственное руководство регулярно подвергало его публичным оскорблениям, обвиняя в отсутствии рвения и успехов.
"Руководитель называл его идиотом и говорил: "Тебе лучше умереть", – сообщил адвокат семьи погибшего.
В результате 28-летний молодой конструктор в октябре 2017 года покончил с собой в общежитии. После расследования государственная трудовая инспекция признала случившееся нарушением прав человека и злоупотреблением властью. Это решение дало право семье требовать компенсации.
В марте 2019 года семья погибшего потребовала провести проверку по данному факту.
После инцидента Toyota Motor изменила свой устав, усилив в нем наказания за подобные происшествия на рабочем месте.
Чтобы предотвратить преследования в будущем, Toyota будет улучшать медицинское обслуживание рабочих, лучше оценивать руководство, обучать рабочих и поощрять культуру на рабочем месте, где сотрудники могут высказываться, говорится в заявлении компании, обнародованном 7 июня.
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