Amazon платит сотрудникам за нахваливание условий работы на складах

"Амбассадоры" компании должны защищать компанию и ее основателя Джефа Безоса от онлайн-критики в Twitter.

Компания онлайн-торговли Amazon платит своим работникам, чтобы те защищали компанию от критики в Twitter. Об этом сообщает издание The Intercept со ссылкой на внутренние документы Amazon.

"Амбассадоры" Amazon активизировались в Twitter на этой неделе, поскольку им пришлось отвечать на волну онлайн-критики по поводу акции профсоюзов на складе Amazon в Бессемере, штат Алабама.

Предвидя критику условий труда, Amazon разработала программу с кодовым названием "Veritas" для обучения сотрудников центров выполнения заказов, выбранных за их "отличное чувство юмора", для противостояния критикам в Twitter.

Никнеймы аккаунтов, с которых восхваляют компанию, начинаются со слова Amazon, с них пишут о замечательных условия труда, долгих перерывах и тому подобное — то есть о вещах, противоположные тем, за которые компании критикуют.

Документ, подготовленный в рамках пилотной программы в 2018 году и помеченный грифом "для внутреннего пользования", включает примеры того, как его представители программы могут реагировать на критику компании и ее генерального директора Джеффа Безоса. В частности, в сообщениях также вспоминают сенатора Берни Сандерса, который раскритиковал основателя компании.

"Чтобы решить вопрос спекуляций и ложных утверждений в социальных сетях и на онлайн-форумах, мы создаем новую команду. Она укомплектована активными штатными работниками, которые будут уполномочены реагировать вежливо — но прямолинейно — на каждую ложь", — сказано в документе.

Келли Нантел, представитель Amazon, сообщила, что "амбассадоры" — сотрудники, которые работают в наших центрах и делятся своим личным опытом. Программа "амбассадоров" помогает показать, что на самом деле происходит внутри компании".

В 2018 году Amazon признал, что "амбассадорами" были сотрудники, которым платили за то, чтобы они "честно делились фактами" о том, на что похожа работа в ее центрах выполнения заказов. Многие пользователи Twitter поначалу считали, что ими были автоматизированные учетные записи "ботов" из-за почти идентичного формата их биографий, каждая из которых имеет логотип Amazon и начинается с метки "@AmazonFC". Но этот формат был специально предписан Amazon.

"Мы также можем добавить смайлик к имени пользователя, чтобы придать индивидуальность, например смайлик в маленькой коробке", — говорится в документе.

На сообщения о материальном состоянии Джеффа Безоса компания предлагает отвечать: "Каждый может наслаждаться деньгами, которые он заработал или скопил. Они принадлежат им. Они имеют право делать с ними что угодно. Это касается и Джеффа Безоса".

Напомним, Amazon обновила иконку своего фирменного приложения Amazon Shopping из-за якобы схожего вида полоски скотча на ней с усами Адольфа Гитлера. На старой версии иконки была линия скотча с острыми зубчиками, которая пользователям напоминала усы Гитлера или комика Чарли Чаплина. Обновленный значок выглядит так, чтобы полностью избежать проблемы, заменив кусочек скотча на сложенный кусочек ленты, который должен намекнуть на предполагаемую радость распаковки посылки.