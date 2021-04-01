Amazon платить співробітникам за вихваляння умов роботи на складах

"Амбасадори" компанії повинні захищати компанію і її засновника Джефа Безоса від онлайн-критики в Twitter.

Компанія онлайн-торгівлі Amazon платить своїм працівникам, щоб ті захищали компанію від критики в Twitter. Про це повідомляє видання The Intercept із посиланням на внутрішні документи Amazon.

"Амбасадори" Amazon активізувалися в Twitter цього тижня, оскільки їм довелося відповідати на хвилю онлайн-критики з приводу акції профспілок на складі Amazon у Бесемері, штат Алабама.

Передбачаючи критику умов праці, Amazon розробила програму з кодовою назвою "Veritas" для навчання співробітників центрів виконання замовлень, обраних за їхнє "відмінне почуття гумору", для протистояння критиці в Twitter.

Нікнейми акаунтів, з яких вихваляють компанію, починаються зі слова Amazon, з них пишуть про чудові умови праці, довгі перерви тощо — тобто про речі, що суперечать тим, за які компанії критикують.

Документ, підготовлений в рамках пілотної програми в 2018 році й позначений грифом "для внутрішнього користування", враховує приклади того, як його представники програми можуть реагувати на критику компанії і її генерального директора Джеффа Безоса. Зокрема, у повідомленнях також згадують сенатора Берні Сандерса, який розкритикував засновника компанії.

"Щоб вирішити питання спекуляцій і помилкових тверджень у соціальних мережах і на онлайн-форумах, ми створюємо нову команду. Вона укомплектована активними штатними працівниками, які будуть уповноважені реагувати ввічливо — але прямолінійно — на кожну брехню", — сказано в документі.

Келлі Нантел, представниця Amazon, повідомила, що "амбасадори" — співробітники, які працюють в наших центрах і діляться своїм особистим досвідом. Програма "амбасадорів" допомагає показати, що насправді відбувається всередині компанії".

У 2018 році Amazon визнав, що "амбасадорами" були співробітники, яким платили за те, щоб вони "чесно ділилися фактами" про те, на що схожа робота в її центрах виконання замовлень. Багато користувачів Twitter спочатку вважали, що ними були автоматизовані облікові записи "ботів" через майже ідентичний формат їхніх біографій, кожна з яких має логотип Amazon і починається з мітки "@AmazonFC". Але цей формат був спеціально наказаний Amazon.

"Ми також можемо додати смайлик до імені користувача, щоб додати індивідуальність, наприклад смайлик у маленькій коробці", — йдеться в документі.

На повідомлення про матеріальний стан Джеффа Безоса компанія пропонує відповідати: "Кожен може насолоджуватися грошима, які він заробив чи зібрав. Вони належать їм. Вони мають право робити з ними що завгодно. Це стосується і Джеффа Безоса".

Нагадаємо, Amazon оновила іконку свого фірмового додатка Amazon Shopping через нібито схожість смужки скотчу на ній з вусами Адольфа Гітлера. На старій версії іконки була лінія скотча з гострими зубчиками, яка користувачам нагадувала вуса Гітлера або коміка Чарлі Чапліна. Оновлений значок виглядає так, щоб повністю уникнути проблеми, замінивши шматочок скотчу на складений шматочок стрічки, який повинен натякнути на передбачувану радість розпакування посилки.