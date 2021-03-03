Amazon поменяла иконку приложения из-за жалоб на схожесть предыдущей с усами Гитлера (фото)

Новый логотип, по замыслу компании, должен напоминать предвкушение перед распаковкой посылки из Amazon.

Американская компания Amazon обновила иконку своего фирменного приложения Amazon Shopping из-за якобы схожего вида полоски скотча на ней с усами Адольфа Гитлера. Об этом сообщает The Verge.

На старой версии иконки была линия скотча с острыми зубчиками, которая пользователям напоминала усы Гитлера или комика Чарли Чаплина.

[ + – ] Слева старая версия иконки, а справая - новая Фото: The Verge

"Amazon всегда изучает новые способы доставить удовольствие своим клиентам. Мы разработали новый значок, чтобы вызывать предвкушение, волнение и радость, когда клиенты начинают свой путь за покупками на своем телефоне. Точно так же, как они это делают, когда видят наши коробки на пороге своей двери", — заявляют в Amazon.

Обновленный значок выглядит так, чтобы полностью избежать проблемы, заменив кусочек скотча на сложенный кусочек ленты, который должен намекнуть на предполагаемую радость распаковки посылки.

Нынешний логотип у пользователей теперь вызывает ассоциации с аниме-сериалом "Аватар": "Я знаю, что новая иконка Амазон должна репрезентировать их посылки, но каждый раз как я смотрю на нее, я вижу Аанга из Аватара, который улыбается мне, лол", — пишет в Твиттере пользователь под ником flipboitamidles.

Фото: Скриншот

Другой пользователь шутит, что новая иконка Амазона теперь на 15% меньше Гитлер.

[ + – ] Новая иконка Amazon попытка номер 2: теперь на 15% меньше Гитлер. Фото: Скриншот

Напомним, компания Amazon показала проект масштабной штаб-квартиры в Вирджинии. Ранее ее основатель Джефф Безос заявил об уходе с поста гендиректора Amazon.