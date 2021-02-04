Amazon показала проект масштабной штаб-квартиры в Вирджинии

Высота здания будет достигать 100 метров, а по выходным в штаб-квартиру будут водить экскурсии.

Построят новую штаб-квартиру в Арлингтоне в штате Вирджиния, — об этом сообщает The Verge.

Новое здание будет выполнено в необычной закрученной форме. В Amazon форму здания называют "Helix" — форма вдохновлена "естественной красотой двойной спирали". Пространство спиральных дорожек будет покрыто растениями и деревьями местной фауны. По этим дорожкам можно будет подниматься наверх штаб-квартиры.

[ + – ] Пользователи соцсетей отмечают, что здание по форме похоже на смайлик "какашек"

Стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Строительство "Helix" позволит создать 25 000 рабочих мест. Проект создается с соблюдением всех экологических норм с максимальным количеством естественного освещения и солнечной энергией.

Внутри здания будет большое количество нестандартных рабочих пространств для сотрудников компании. А на близлежащей территории расположиться три 22-этажных здания, площадь с зелеными насаждениями и различные площадки для отдыха сотрудников. А также велосипедная парковка на 950 велосипедов.

Строительство планируют начать в 2022 году и завершить его к 2025 году.

Напомним, в Австралии построят самый узкий небоскреб. Его ширина составит всего 6,4 метра, при этом высота будет достигать 100 метров.