В Австралии построят самый узкий небоскреб в мире (фото)

Ширина небоскреба составит всего 6,4 метра, тогда как высотой здание будет достигать 100 метров.

Австралийская архитектурная студия Durbach Block Jaggers показала рендеры самого узкого небоскреба в мире. Об этом сообщает Dezeen.

Амбициозный проект получил название "царапающий небо" (sky scratcher). Тут происходит своеобразная игра слов так как на английском "небоскреб" — "skyscaper", поэтому "sky scratcher" сложно передать на русском языке одним словом.

[ + – ] Рендер внешнего вида здания

"Царапающий небо" потому что здание слишком узкое, чтобы называть его "небоскреб", — сообщают архитекторы здания.

Соотношение сторон у небоскреба будет 16 к 1. Назначения здания — гостиница, ее планируют построить на улице Питт-410 в Сиднее.

В гостинице будет 173 номера люкс с шестью звездами. На первых 7 этажах планируется вестибюль, кофейня и место для гостей. А на последних этажах будет спа-центр с выступающим балконом.

[ + – ] Набросок номера в гостинице [ + – ] общий вид небоскреба

Строительство планируется совершать без применения строительных кранов из-за ограниченного пространства вокруг. Первые 5 этажей построят при помощи традиционных колон и плит, а все остальное будет строиться при помощи стальной опалубки, которая станет частью постоянной конструкции.

Напомним, в Австралии Google может отключить свои сервисы из-за желания властей ввести налоги на компанию.