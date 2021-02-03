В Австралії побудують найвужчий хмарочос у світі (фото)

Ширина хмарочоса становитиме всього 6,4 метри, тоді як висота будівлі сягатиме 100 метрів.

Австралійська архітектурна студія Durbach Block Jaggers показала рендери найвужчого хмарочоса в світі. Про це повідомляє Dezeen.

Амбіційний проект отримав назву "той, що дряпає небо" (sky scratcher). Тут відбувається своєрідна гра слів, оскільки англійською "хмарочос" — "skyscaper", тому "sky scratcher" складно передати українською мовою одним словом.

[ + – ] Рендер зовнішнього вигляду будівлі

"Той, що дряпає небо" тому що будівля занадто вузька, щоб називати її "хмарочос", — повідомляють архітектори будівлі.

Співвідношення сторін хмарочоса буде 16 до 1. Призначення будівлі — готель, його планують побудувати на вулиці Пітт-410 у Сіднеї.

У готелі буде 173 номери люкс із шістьма зірками. На перших 7 поверхах планується вестибюль, кавʼярня і місце для гостей. А на останніх поверхах буде спа-центр із балконом, що виступає.

[ + – ] Малюнок номера в готелі [ + – ] загальний вид хмарочоса

Будівництво планується здійснювати без застосування будівельних кранів через обмежений простір навколо. Перші 5 поверхів побудують за допомогою традиційних колон і плит, а все інше будуватиметься за допомогою сталевої опалубки, яка стане частиною постійної конструкції.

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