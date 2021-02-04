Amazon показала проект масштабної штаб-квартири у Вірджинії

Висота будівлі сягатиме 100 метрів, а у вихідні у штаб-квартирі проводитимуть екскурсії.

Побудують нову штаб-квартиру в Арлінгтоні в штаті Вірджинія, — про це повідомляє The Verge.

Нова будівля буде побудована в незвичній закрученій формі. В Amazon форму будівлі називають "Helix" — форма натхненна "природною красою подвійної спіралі". Простір спіральних доріжок буде покритий рослинами та деревами місцевої фауни. За цими доріжками можна буде підніматися нагору штаб-квартири.

[ + – ] Користувачі соцмереж зазначають, що будівля за формою схожа на смайлик "какашок"

Вартість проекту оцінюється в 2,5 мільярди доларів. Будівництво "Helix" дозволить створити 25 000 робочих місць. Проект створюється з дотриманням всіх екологічних норм із максимальною кількістю природного освітлення та сонячною енергією.

Усередині будівлі буде велика кількість нестандартних робочих просторів для співробітників компанії. А на прилеглій території розташуватимуться три 22-поверхові будинки, площа із зеленими насадженнями та різні майданчики для відпочинку співробітників. А також велосипедна парковка на 950 велосипедів.

Будівництво планують розпочати у 2022 році та завершити його до 2025 року.

Нагадаємо, в Австралії побудують найвужчий хмарочос. Його ширина складе всього 6,4 метри, водночас висота сягатиме 100 метрів.