Amazon змінила іконку програми через скарги на схожість попередньої з вусами Гітлера (фото)

Новий логотип, за задумом компанії, повинен нагадувати передчуття перед розпакуванням посилки з Amazon.

Американська компанія Amazon оновила іконку свого фірмового додатку Amazon Shopping через нібито схожість смужки скотчу на ній з вусами Адольфа Гітлера. Про це повідомляє The Verge.

На старій версії іконки була лінія скотчу з гострими зубчиками, яка користувачам нагадувала вуса Гітлера або коміка Чарлі Чапліна.

[ + – ] Ліворуч стара версія іконки, а праворуч — нова Фото: Bridenstine

"Amazon завжди вивчає нові способи зробити приємно своїм клієнтам. Ми розробили новий значок, щоб викликати передчуття, хвилювання і радість, коли клієнти починають свій шлях за покупками на своєму телефоні. Точно так, як вони це роблять, коли бачать наші коробки на порозі своїх дверей", — заявляють в Amazon.

Оновлений значок виглядає так, щоб повністю вирішити проблему, замінивши шматочок скотчу на складений шматочок стрічки, який повинен натякнути на передбачувану радість розпакування посилки.

Нинішній логотип у користувачів тепер викликає асоціації з аніме-серіалом "Аватар": "Я знаю, що нова іконка Амазон повинна репрезентувати їх посилки, але щоразу як я дивлюся на неї, я бачу Аанга з Аватара, який усміхається мені, лол", — пише в Твіттері користувач під ніком flipboitamidles.

Фото: Скриншот

Інший користувач жартує, що нова іконка Амазону тепер на 15% менше Гітлер.

[ + – ] Нова іконка Amazon спроба номер 2: тепер на 15% менше Гітлер. Фото: Скриншот

Нагадаємо, компанія Amazon показала проект масштабної штаб-квартири у Вірджинії. Раніше її засновник Джефф Безос заявив про відхід із поста гендиректора Amazon.