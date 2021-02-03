Безос объявил об уходе с поста гендиректора Amazon

Основной владелец Amazon сосредоточится на других своих проектах, включая космические.

Основатель и основной акционер Amazon 57-летний Джефф Безос в третьем квартале 2021 года уйдет с поста гендиректора компании и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Его место займет 53-летний Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года и сейчас возглавляет "облачное" направление бизнеса – Amazon Web Services (AWS).

Об этом сообщил сам Безос в обращении к сотрудникам компании ("амазонцам"). Он написал, что полностью доверяет Джесси, и тот станет выдающимся лидером. "Я вижу, что сейчас Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, и благодаря этому настало подходящее время для такой перестановки", – пояснил Безос.

[ + – ] Энди Джесси

На новой должности Безос намерен "сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и ​​ранних инициативах". Он также сказал, что у него будет больше времени, чтобы сосредоточиться на Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post.

Главный финансовый директор Amazon Брайан Олсавски заявил во время телеконференции для СМИ, что решение о смене руководства было принято после консультаций с советом директоров Amazon. Он сказал, что Безос будет продолжать принимать активное участие и будет "иметь свои отпечатки пальцев" в различных подразделениях компании. Олсавски сказал, что Джесси – дальновидный лидер, который привнесет свой собственный набор навыков, но Amazon рассчитывает на сохранение постоянства в процессе перехода.

Джесси должен будет помочь компании преодолеть антимонопольные проблемы, обострившиеся в последнее время.

Ранее наблюдатели предполагали, что преемниками Безоса станут Джесси или Джефф Уилке, генеральный директор всемирного потребительского бизнеса Amazon. В августе прошлого года Amazon объявила, что Уилке уйдет на пенсию в 2021 году.

Конкуренты оперативно среагировали на сообщение о переменах в Amazon. Так, генеральный директор Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичай пожелал Безосу "всего наилучшего" другим его проектам и поздравил Джесси. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал продвижение Джесси "заслуженным".

В Twitter Джесси написал, что он женат, отец двоих детей, большой любитель спорта/музыки/кино и "опытный пожиратель крылышек баффало".

Выручка Amazon по итогам 2020 года выросла на 38%, до $386 млрд. Прибыль за год составила $21,3 млрд.

[ + – ] Динамика курса акций Amazon

Amazon — крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет. Безос основал ее в 1994 году, сначала это был онлайновый книжный магазин. Капитализация компании оценивается в $1,7 трлн. Сам Безос занимает первое место в списке миллиардеров Forbes с состоянием в $196,2 млрд.

Напомним, издание Business insider писало, что пока весь мир страдает из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, владелец Amazon Джефф Безос, продолжает приумножать свое состояние. И к 2026 году он вполне может стать первым в мире триллионером.