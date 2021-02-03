Безос оголосив про відхід з поста гендиректора Amazon

Основний власник Amazon зосередиться на інших своїх проектах, включаючи космічні.

Засновник і основний акціонер Amazon 57-річний Джефф Безос у третьому кварталі 2021 року піде з поста гендиректора компанії і перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Його місце займе 53-річний Енді Джессі, який працює в Amazon з 1997 року і наразі очолює "хмарний" напрямок бізнесу — Amazon Web Services (AWS).

Про це повідомив сам Безос у зверненні до співробітників компанії ( "амазонців"). Він написав, що повністю довіряє Джессі, і той стане видатним лідером. "Я бачу, що зараз Amazon перебуває на своєму вищому рівні інновацій, і завдяки цьому настав відповідний час для такої перестановки", — пояснив Безос.

[ + – ] Енді Джессі

На новій посаді Безос має намір "зосередити свою енергію і увагу на нових продуктах і ранніх ініціативах". Він також сказав, що в нього буде більше часу, щоб зосередитися на Bezos Earth Fund, космічній компанії Blue Origin, газеті The Washington Post.

Головний фінансовий директор Amazon Брайан Олсавскі заявив під час телеконференції для ЗМІ, що рішення про зміну керівництва було прийнято після консультацій з радою директорів Amazon. Він сказав, що Безос буде продовжувати брати активну участь і буде "мати свої відбитки пальців" у різних підрозділах компанії. Олсавскі сказав, що Джессі — далекоглядний лідер, який привнесе власний набір навичок, але Amazon розраховує на збереження сталості в процесі переходу.

Джессі повинен буде допомогти компанії подолати антимонопольні проблеми, що загострилися останнім часом.

Раніше спостерігачі припускали, що наступниками Безоса стануть Джессі або Джефф Вілкі, генеральний директор всесвітнього споживчого бізнесу Amazon. У серпні минулого року Amazon оголосила, що Вілкі піде на пенсію у 2021 році.

Конкуренти оперативно зреагували на повідомлення про зміни в Amazon. Так, генеральний директор Alphabet (материнська компанія Google) Сундар Пічай побажав Безосу "всього найкращого" й іншим його проектам і привітав Джессі. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла назвав просування Джессі "заслуженим".

У Twitter Джессі написав, що він одружений, батько двох дітей, великий любитель спорту/музики/кіно і "досвідчений пожирач крилець бізона".

Виручка Amazon за підсумками 2020 року зросла на 38%, до $ 386 млрд. Прибуток за рік становить $ 21,3 млрд.

[ + – ] Динаміка курсу акцій Amazone

Amazon — найбільша корпорація з продажу товарів і послуг через інтернет. Безос заснував її в 1994 році, спочатку це був онлайновий книжковий магазин. Капіталізація компанії оцінюється в $ 1,7 трлн. Сам Безос посідає перше місце в списку мільярдерів Forbes зі статком $ 196,2 млрд.

Нагадаємо: видання Business insider писало, що поки весь світ страждає через кризу, викликану пандемією коронавірусу, власник Amazon Джефф Безос, продовжує примножувати свої статки. І до 2026 року він цілком може стати першим у світі трильйонером.