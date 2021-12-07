Суд обязал мнимого Сатоши Накамото выплатить $100 млн семье его бизнес-партнера

Крейга Райта, заявляющего, что именно он создал биткоин, призвали к ответу за кражу собственности компании, основанной компьютерным экспертом Дэйвом Клейманом.

Суд США обязал австралийца Крейга Райта выплатить компенсацию в размере $100 млн компании W&K Info Defense Research. Об этом пишет портал Coindesk.

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Согласно заключению суда, Крейг Райт остался должен большую сумму денег компьютерному специалисту Дэйву Клейману, который основал W&K Info Defense Research в 2000 году. В 2013 году бизнесмен умер, а его брат, Ира Клейман, подал в суд от имени компании с целью получить компенсацию за незаконное присвоение собственности (1,1 млн BTC) в размере $36 млрд, $126 млрд в качестве интеллектуальной собственности, такой как программное обеспечение, и $17 млрд в качестве штрафа.

"Я чувствую себя удивительно счастливым и оправданным. Я не мошенник и никогда им не был", — сказал Райт в коридоре зала суда после оглашения приговора.

Родственник покойного утверждал, что Райт и Клейман были партнерами по бизнесу. Сам Крейг Райт утверждает, что дружил с Дэйвом Клейманом, и последний помог отредактировать технический документ, объясняющий устройство биткоина. В итоге присяжные обязали ответчика вернуть долг, но сняли другие претензии. Кроме того, суд не уточнил, какую именно собственность присвоил австралиец, однако сторона защиты в ходе процесса упоминала различные проекты, такие как "биткоины в тестовой сети", суперкомпьютеры и жесткие диски с данными.

Обе стороны основывали иски на предположении, что Крейг Райт был полностью или частично ответственен за создание криптовалюты, хотя не упоминали псевдоним Сатоши Накамото. При этом защита Райта заявила, что он самолично создал первую криптовалюту, а сторона Клеймана настаивала на версии о деловом партнерстве. Заявления о том, что Крейг Райт является Сатоши Накамото, были дискредитированы, и ни одно из них не обсуждалось в суде.

"Мы безмерно рады, что наш клиент, W&K Information Defense Research LLC, выиграл $100 млн, что свидетельствует о том, что Крейг Райт не имел прав на активы, связанные с биткойнами, у W&K. Много лет назад Крейг Райт сказал семье Клеймана, что он и Дэйв Клейман разработали революционную интеллектуальную собственность на основе биткойнов. Несмотря на эти признания, Райт отказался отдать Клейманам их справедливую долю того, что Дэйв помогал создать, и вместо этого забрал эти активы себе", — заявил адвокат Уил Фридман.

Ранее писали подробности cпора между Крейгом Райтом и семьей Дейва Клеймана. В иске родственники покойного бизнесмена позарились на 500 тысяч биткоинов, которыми владеет Сатоши Накамото. Они намеревались доказать факт партнерства между Крейгом и Клейманом.