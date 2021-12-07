Суд зобов'язав уявного Сатоші Накамото виплатити $100 млн сім'ї його бізнес-партнера

Крейга Райта, який заявляє, що саме він створив біткоїн, закликали до відповіді за крадіжку власності компанії, започаткованої комп'ютерним експертом Дейвом Клейманом.

Суд США зобов'язав австралійця Крейга Райта, який називає себе творцем біткоїна Сатоші Накамото, виплатити компенсацію в розмірі $100 млн компанії W&K Info Defense Research. Про це пише портал Coindesk.

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Згідно з висновком суду, Крейг Райт залишився винним велику суму грошей комп'ютерному спеціалісту Дейву Клейману, який заснував W&K Info Defense Research у 2000 році. У 2013 році бізнесмен помер, а його брат, Іра Клейман, подав до суду від імені компанії з метою отримати компенсацію за незаконне привласнення власності (1,1 млн BTC) у розмірі $36 млрд, $126 млрд як інтелектуальну власність, таку як програмне забезпечення, і $17 млрд як штраф.

"Я почуваюся напрочуд щасливим і виправданим. Я не шахрай і ніколи ним не був", — сказав Райт у коридорі зали суду після оголошення вироку.

Родич покійного стверджував, що Райт і Клейман були партнерами з бізнесу. Сам Крейг Райт стверджує, що дружив із Дейвом Клейманом, і останній допоміг відредагувати технічний документ, який пояснює влаштування біткоїну. Зрештою присяжні зобов'язали відповідача повернути борг, але зняли інші претензії. Крім того, суд не уточнив, яку саме власність привласнив австралієць, проте сторона захисту під час процесу згадувала різні проекти, такі як "біткоїни в тестовій мережі", суперкомп'ютери та жорсткі диски з даними.

Обидві сторони ґрунтували позови на припущенні, що Крейг Райт був повністю або частково відповідальний за створення криптовалюти, хоча не згадували про псевдонім Сатоші Накамото. При цьому захист Райта заявив, що він сам створив першу криптовалюту, а сторона Клеймана наполягала на версії про ділове партнерство. Заяви про те, що Крейг Райт є Сатоші Накамото, були дискредитовані, і жодна з них не обговорювалася в суді.

"Ми безмірно раді, що наш клієнт, W&K Information Defense Research LLC, виграв $100 млн, що свідчить про те, що Крейг Райт не мав прав на активи, пов'язані з біткоїнами, у W&K. Багато років тому Крейг Райт сказав сім'ї Клеймана, що він і Дейв Клейман розробили революційну інтелектуальну власність на основі біткоїнів. Незважаючи на ці визнання, Райт відмовився віддати Клейманам їхню справедливу частку того, що Дейв допомагав створити, і натомість забрав ці активи собі", — заявив адвокат Віл Фрідман.

Раніше писали подробиці суперечки між Крейгом Райтом і сім'єю Дейва Клеймана. У позові родичі покійного бізнесмена зазіхали на 500 тисяч біткоїнів, якими володіє Сатоші Накамото. Вони мали намір довести факт партнерства між Крейгом і Клейманом.