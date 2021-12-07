Поп-ит, Холостяк, Игра в кальмара: что украинцы искали в Google в 2021 году
Компания составила рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в текущем году.
Украинский офис компании Google, проанализировав множество поисковых запросов, выяснил, что чаще всего искали украинцы в поисковике в 2021 году. Информацию опубликовали в официальном блоге.
Поисковые запросы были разбиты на несколько категорий: "самый популярный запрос", "персона", "потери", "фильм", "сериал", "ТВ-шоу", "покупка", "вопрос "что такое?", "вопрос "как?".
В первой категории пальма первенства досталась запросу "Евро 2020". "Персоной года" у украинских юзеров стал боксер Александр Усик, а "потерей" — принц Филипп. Фильмом, который больше всех гуглили, был "Веном 2", а сериалом, конечно, — "Игра в кальмара". В рубрике "ТВ-шоу" на первом месте очутился "Холостяк". "Покупкой года" стала игрушка поп-ит.
Что касается вопросов, то украинские пользователи активно интересовались, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰, а также требовали от поисковика ответа на вопрос "Как умер Сквидвард?".
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
Потери:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Фильм:
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
Сериал:
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
Вопрос: "Что такое?"
- 🅰🅱🅾🅱🅰
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Вопрос: "Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Ранее мы сообщали о том, какими смайликами чаще всего пользовались интернет-юзеры на протяжение 2021 года.