Поп-ит, Холостяк, Игра в кальмара: что украинцы искали в Google в 2021 году

Компания составила рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей в текущем году.

Украинский офис компании Google, проанализировав множество поисковых запросов, выяснил, что чаще всего искали украинцы в поисковике в 2021 году. Информацию опубликовали в официальном блоге.

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Поисковые запросы были разбиты на несколько категорий: "самый популярный запрос", "персона", "потери", "фильм", "сериал", "ТВ-шоу", "покупка", "вопрос "что такое?", "вопрос "как?".

В первой категории пальма первенства досталась запросу "Евро 2020". "Персоной года" у украинских юзеров стал боксер Александр Усик, а "потерей" — принц Филипп. Фильмом, который больше всех гуглили, был "Веном 2", а сериалом, конечно, — "Игра в кальмара". В рубрике "ТВ-шоу" на первом месте очутился "Холостяк". "Покупкой года" стала игрушка поп-ит.

Что касается вопросов, то украинские пользователи активно интересовались, что такое 🅰🅱🅾🅱🅰, а также требовали от поисковика ответа на вопрос "Как умер Сквидвард?".

Самые популярные запросы:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Персона:

Олександр Усик Олексій Навальний МакSим Сергій Стерненко Адель Асанті Алек Болдвін Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрій Ярмоленко

Потери:

Принц Філіп Володимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорій Чапкіс Антон Поляков Олександр Шаляпін Андрій М’ягков Саїд Губденський Петро Мамонов Валерій Гаркалін

Фильм:

Веном 2 Загін самогубців 2 Круелла Гнів людський Червоне повідомлення Ліга справедливості Зака Снайдера Після 3 Бос молокосос 2 Дюна Душа

Сериал:

Гра в кальмара Джинні й Джорджія Жуки 2 сезон Постукай в мої двері Відпустка Атака титанів Важкі підлітки 3 сезон Бріджертони Міліціонер з Рубльовки Папік 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Покупка:

Поп-іт Квиток на поїзд iPhone 13 Симпл-димпл Перепуска на транспорт у Києві Санки Сертифікат про вакцинацію PlayStation 5 Біткоїн Вітамін D

Вопрос: "Что такое?"

🅰🅱🅾🅱🅰 Симпл димпл Формалин Поп ит Локдаун Митинг Клабхаус Игра в кальмара Радужный поцелуй Фриланс

Вопрос: "Как?"

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Ранее мы сообщали о том, какими смайликами чаще всего пользовались интернет-юзеры на протяжение 2021 года.