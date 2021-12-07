Поп-іт, Холостяк, Гра в кальмара: що українці шукали в Google у 2021 році
Компанія склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів цього року.
Український офіс компанії Google, проаналізувавши безліч пошукових запитів, з'ясував, що найчастіше шукали українці в пошуковій системі 2021 року. Інформацію опублікували в офіційному блогу.
Пошукові запити були розбиті на кілька категорій: "найпопулярніший запит", "персона", "втрати", "фільм", "серіал", "ТВ-шоу", "купівля", "питання "що таке?", "питання "як?".
У першій категорії пальма першості дісталася запиту "Євро 2020". "Персоною року" в українських користувачів став боксер Олександр Усик, а "втратою" — принц Філіп. Фільмом, який найбільше гуглили, був "Веном 2", а серіалом, звісно, — "Гра в кальмара". У рубриці "ТВ-шоу" на першому місці опинився "Холостяк". "Покупкою року" стала іграшка поп-іт.
Щодо питань, то українські користувачі активно цікавилися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, а також вимагали від пошукової системи відповіді на питання "Як помер Сквідвард?".
Найпопулярніші запити:
- Євро 2020.
- Гра в кальмара.
- Холостяк 2021.
- Класрум.
- Україна Англія.
- Усик Джошуа.
- Євробачення 2021.
- Україна Швеція.
- Олімпіада 2021.
- Вступ 2021.
Персона:
- Олександр Усик.
- Олексій Навальний.
- МакSим.
- Сергій Стерненко.
- Адель Асанті.
- Алек Болдвін.
- Жан Беленюк.
- Джо Байден.
- Злата Огнєвіч.
- Андрій Ярмоленко.
Втрати:
- Принц Філіп.
- Володимир Меньшов.
- Жан-Поль Бельмондо.
- Григорій Чапкіс.
- Антон Поляков.
- Олександр Шаляпін.
- Андрій М'ягков.
- Саїд Губденський.
- Петро Мамонов.
- Валерій Гаркалін.
Фільм:
- Веном 2.
- Загін самогубців 2.
- Круелла.
- Гнів людський.
- Червоне повідомлення.
- Ліга справедливості Зака Снайдера.
- Після 3.
- Бос молокосос 2.
- Дюна.
- Душа.
Серіал:
- Гра в кальмара.
- Джинні й Джорджія.
- Жуки 2 сезон.
- Постукай у мої двері.
- Відпустка.
- Атака титанів.
- Важкі підлітки 3 сезон.
- Бріджертони.
- Міліціонер із Рубльовки.
- Папік 2 сезон.
ТВ шоу:
- Холостяк 2021.
- Євробачення 2021.
- Холостячка 2.
- Пацанки 6 сезон.
- Гра на ТНТ.
- Оскар 2021.
- Маска.
- Супербабуся.
- Зірки в Африці.
- Танці зі зірками.
Покупка:
- Поп-іт.
- Квиток на поїзд.
- iPhone 13.
- Сімпл-дімпл.
- Перепуска на транспорт у Києві.
- Санки.
- Сертифікат про вакцинацію.
- PlayStation 5.
- Біткоїн.
- Вітамін D.
Питання: "Що таке?"
- 🅰🅱🅾🅱🅰
- Сімпл дімпл.
- Формалін.
- Поп-іт.
- Локдаун.
- Мітинг.
- Клабхаус.
- Гра в кальмара.
- Райдужний поцілунок.
- Фріланс.
Запитання: "Як?"
- Як помер Сквідвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Як зіграла Україна?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Як компактно зібрати валізу?
- Як отримати 1 000 грн за вакцинацію?
- Як обновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Як схуднути за тиждень?
Раніше ми повідомляли про те, якими смайликами найчастіше користувалися інтернет-користувачі протягом 2021 року.