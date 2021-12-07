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Поп-іт, Холостяк, Гра в кальмара: що українці шукали в Google у 2021 році

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Google, пошуковик, ноутбук
Фото: unsplash.com

Компанія склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів цього року.

Український офіс компанії Google, проаналізувавши безліч пошукових запитів, з'ясував, що найчастіше шукали українці в пошуковій системі 2021 року. Інформацію опублікували в офіційному блогу.

Пошукові запити були розбиті на кілька категорій: "найпопулярніший запит", "персона", "втрати", "фільм", "серіал", "ТВ-шоу", "купівля", "питання "що таке?", "питання "як?".

У першій категорії пальма першості дісталася запиту "Євро 2020". "Персоною року" в українських користувачів став боксер Олександр Усик, а "втратою" — принц Філіп. Фільмом, який найбільше гуглили, був "Веном 2", а серіалом, звісно, — "Гра в кальмара". У рубриці "ТВ-шоу" на першому місці опинився "Холостяк". "Покупкою року" стала іграшка поп-іт.

Щодо питань, то українські користувачі активно цікавилися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, а також вимагали від пошукової системи відповіді на питання "Як помер Сквідвард?".

Найпопулярніші запити:

  1. Євро 2020.
  2. Гра в кальмара.
  3. Холостяк 2021.
  4. Класрум.
  5. Україна Англія.
  6. Усик Джошуа.
  7. Євробачення 2021.
  8. Україна Швеція.
  9. Олімпіада 2021.
  10. Вступ 2021.

Персона:

  1. Олександр Усик.
  2. Олексій Навальний.
  3. МакSим.
  4. Сергій Стерненко.
  5. Адель Асанті.
  6. Алек Болдвін.
  7. Жан Беленюк.
  8. Джо Байден.
  9. Злата Огнєвіч.
  10. Андрій Ярмоленко.

Втрати:

  1. Принц Філіп.
  2. Володимир Меньшов.
  3. Жан-Поль Бельмондо.
  4. Григорій Чапкіс.
  5. Антон Поляков.
  6. Олександр Шаляпін.
  7. Андрій М'ягков.
  8. Саїд Губденський.
  9. Петро Мамонов.
  10. Валерій Гаркалін.

Фільм:

  1. Веном 2.
  2. Загін самогубців 2.
  3. Круелла.
  4. Гнів людський.
  5. Червоне повідомлення.
  6. Ліга справедливості Зака Снайдера.
  7. Після 3.
  8. Бос молокосос 2.
  9. Дюна.
  10. Душа.

Серіал:

  1. Гра в кальмара.
  2. Джинні й Джорджія.
  3. Жуки 2 сезон.
  4. Постукай у мої двері.
  5. Відпустка.
  6. Атака титанів.
  7. Важкі підлітки 3 сезон.
  8. Бріджертони.
  9. Міліціонер із Рубльовки.
  10. Папік 2 сезон.

ТВ шоу:

  1. Холостяк 2021.
  2. Євробачення 2021.
  3. Холостячка 2.
  4. Пацанки 6 сезон.
  5. Гра на ТНТ.
  6. Оскар 2021.
  7. Маска.
  8. Супербабуся.
  9. Зірки в Африці.
  10. Танці зі зірками.

Покупка:

  1. Поп-іт.
  2. Квиток на поїзд.
  3. iPhone 13.
  4. Сімпл-дімпл.
  5. Перепуска на транспорт у Києві.
  6. Санки.
  7. Сертифікат про вакцинацію.
  8. PlayStation 5.
  9. Біткоїн.
  10. Вітамін D.

Питання: "Що таке?"

  1. 🅰🅱🅾🅱🅰
  2. Сімпл дімпл.
  3. Формалін.
  4. Поп-іт.
  5. Локдаун.
  6. Мітинг.
  7. Клабхаус.
  8. Гра в кальмара.
  9. Райдужний поцілунок.
  10. Фріланс.

Запитання: "Як?"

  1. Як помер Сквідвард?
  2. Як вийти заміж?
  3. Як змінити постачальника газу?
  4. Як зіграла Україна?
  5. Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  6. Як компактно зібрати валізу?
  7. Як отримати 1 000 грн за вакцинацію?
  8. Як обновити Дію?
  9. Як зареєструватися в Дія?
  10. Як схуднути за тиждень?

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