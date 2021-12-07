Поп-іт, Холостяк, Гра в кальмара: що українці шукали в Google у 2021 році

Компанія склала рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів цього року.

Український офіс компанії Google, проаналізувавши безліч пошукових запитів, з'ясував, що найчастіше шукали українці в пошуковій системі 2021 року. Інформацію опублікували в офіційному блогу.

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Пошукові запити були розбиті на кілька категорій: "найпопулярніший запит", "персона", "втрати", "фільм", "серіал", "ТВ-шоу", "купівля", "питання "що таке?", "питання "як?".

У першій категорії пальма першості дісталася запиту "Євро 2020". "Персоною року" в українських користувачів став боксер Олександр Усик, а "втратою" — принц Філіп. Фільмом, який найбільше гуглили, був "Веном 2", а серіалом, звісно, — "Гра в кальмара". У рубриці "ТВ-шоу" на першому місці опинився "Холостяк". "Покупкою року" стала іграшка поп-іт.

Щодо питань, то українські користувачі активно цікавилися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, а також вимагали від пошукової системи відповіді на питання "Як помер Сквідвард?".

Найпопулярніші запити:

Євро 2020. Гра в кальмара. Холостяк 2021. Класрум. Україна Англія. Усик Джошуа. Євробачення 2021. Україна Швеція. Олімпіада 2021. Вступ 2021.

Персона:

Олександр Усик. Олексій Навальний. МакSим. Сергій Стерненко. Адель Асанті. Алек Болдвін. Жан Беленюк. Джо Байден. Злата Огнєвіч. Андрій Ярмоленко.

Втрати:

Принц Філіп. Володимир Меньшов. Жан-Поль Бельмондо. Григорій Чапкіс. Антон Поляков. Олександр Шаляпін. Андрій М'ягков. Саїд Губденський. Петро Мамонов. Валерій Гаркалін.

Фільм:

Веном 2. Загін самогубців 2. Круелла. Гнів людський. Червоне повідомлення. Ліга справедливості Зака Снайдера. Після 3. Бос молокосос 2. Дюна. Душа.

Серіал:

Гра в кальмара. Джинні й Джорджія. Жуки 2 сезон. Постукай у мої двері. Відпустка. Атака титанів. Важкі підлітки 3 сезон. Бріджертони. Міліціонер із Рубльовки. Папік 2 сезон.

ТВ шоу:

Холостяк 2021. Євробачення 2021. Холостячка 2. Пацанки 6 сезон. Гра на ТНТ. Оскар 2021. Маска. Супербабуся. Зірки в Африці. Танці зі зірками.

Покупка:

Поп-іт. Квиток на поїзд. iPhone 13. Сімпл-дімпл. Перепуска на транспорт у Києві. Санки. Сертифікат про вакцинацію. PlayStation 5. Біткоїн. Вітамін D.

Питання: "Що таке?"

🅰🅱🅾🅱🅰 Сімпл дімпл. Формалін. Поп-іт. Локдаун. Мітинг. Клабхаус. Гра в кальмара. Райдужний поцілунок. Фріланс.

Запитання: "Як?"

Як помер Сквідвард? Як вийти заміж? Як змінити постачальника газу? Як зіграла Україна? Як отримати сертифікат про вакцинацію? Як компактно зібрати валізу? Як отримати 1 000 грн за вакцинацію? Як обновити Дію? Як зареєструватися в Дія? Як схуднути за тиждень?

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