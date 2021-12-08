Чтобы помнили: Opera запустила первое виртуальное кладбище в метавселенной

Пользователи могут почтить память своих товарищей-геймеров, которые предпочли играм реальную жизнь.

Компания Opera Software запустила метавселенную с виртуальным кладбищем под названием Gamer Graveyard. Об этом пишет портал Bleeding Сool.

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Команда браузера Opera GX разработала сайт, предназначенный для пользователей, желающих увековечить своих друзей-геймеров, который больше не могут играть в компьютерные игры из-за дел в реальной жизни, таких как свадьба, работа или переезд — такое довольно часто случается среди членов игрового сообщества. Иногда люди просто забрасывают одни проекты и переходят на другие, более интересные для них.

Виртуальное кладбище представляет из себя двумерную площадку в 8-битном стиле, где можно создать могилу, разместить надгробный камень и оформить его по своему вкусу. Сервис предлагает выбрать цвет материала и лицевой стороны памятника, аватар, напечатать короткую эпитафию, указать ник геймера и когда он последний раз заходил в любимую игру.

После размещения, ссылкой на могилу можно поделиться в социальных сетях, чтобы выразить свою "скорбь". Кроме того, ее можно найти непосредственно на сайте по тегу. Посетители имеют возможность выразить уважение "покойнику", нажав кнопку "F" (отсылка на знаменитый мем из игры Call of Duty: Advanced Warfare).

Согласно сайту, сейчас в метавселенной насчитывается более 26 тыс. "могил". Правда, на главной странице можно увидеть лишь десяток из них — остальные придется искать по тегу. Некоторые создают могильные камни сами для себя, чтобы остаться в памяти товарищей, другие отмечают, что судьба пропавших игроков им неизвестна.

"К счастью, если вы умрете в метавселенной, вы не умрете в реальной жизни. Но на самом деле люди скучают по вам. Онлайн-кладбище — это тонкий инструмент, с помощью которого люди могут рассказать своим друзьям, которые пропали без вести. Ваша виртуальная личность — часть метавселенной: это продолжение вашей физической жизни. Когда в вас умирает геймер, ему нужно место, где можно похоронить, и виртуальное кладбище может стать лучшим местом для этой цели", — прокомментировал руководитель Opera GX Мацей Кочемба.

Ранее эксперт рассказал как будет работать виртуальная вселенная. По словам айтишника Абдаллы Каблан, переход в VR-пространство позволит создать новую экономику и расширить возможности человечества.

В Южной Корее власти Сеула решили запустить собственную метавселенную, которую смогут посетить желающие из разных частей планеты. Согласно планам, уже в 2022 году в виртуальном пространстве будут оказывать экономические, культурные, туристические и образовательные услуги.