Щоб пам'ятали: Opera запустила перший віртуальний цвинтар у метавсесвіті
Користувачі можуть вшанувати пам'ять своїх товаришів-геймерів, які віддали перевагу іграм реального життя.
Компанія Opera Software запустила метасвіт із віртуальним цвинтарем під назвою Gamer Graveyard. Про це пише портал Bleeding Сool.
Команда браузера Opera GX розробила сайт, призначений для користувачів, які бажають увічнити своїх друзів-геймерів, які більше не можуть грати в комп'ютерні ігри через справи в реальному житті, такі як весілля, робота або переїзд — таке досить часто трапляється серед членів ігрової спільноти. Іноді люди просто закидають одні проекти та переходять на інші, цікавіші для них.
Віртуальний цвинтар являє собою двомірний майданчик у 8-бітному стилі, де можна створити могилу, розмістити надгробний камінь і оформити його на свій смак. Сервіс пропонує вибрати колір матеріалу та лицьової сторони пам'ятника, аватар, надрукувати коротку епітафію, вказати нік геймера і коли він востаннє заходив у улюблену гру.
Після розміщення посилання на могилу можна поділитися в соціальних мережах, щоб висловити свою "скорботу". Крім того, її можна знайти безпосередньо на сайті за тегом. Відвідувачі мають можливість висловити повагу "небіжчику", натиснувши кнопку "F" (відсилання на знаменитий мем з гри Call of Duty: Advanced Warfare).
Згідно з сайтом, зараз у метавсесвіті налічується понад 26 тис. "могил". Щоправда, на головній сторінці можна побачити лише десяток із них — решту доведеться шукати за тегом. Деякі створюють могильні камені самі для себе, щоб залишитися в пам'яті товаришів, інші зазначають, що доля гравців, що зникли, їм невідома.
"На щастя, якщо ви помрете в метавсесвіті, ви не помрете в реальному житті. Але насправді люди сумують за вами. Онлайн-цвинтар — це тонкий інструмент, за допомогою якого люди можуть розповісти своїм друзям, які зникли безвісти. Ваша віртуальна особистість — частина метавсесвіту: це продовження вашого фізичного життя. Коли у вас помирає геймер, йому потрібне місце, де можна поховати, і віртуальний цвинтар може стати найкращим місцем для цієї мети", — прокоментував керівник Opera GX Мацей Кочемба.
Раніше експерт розповів, як працюватиме віртуальний усесвіт. За словами айтішника Абдалли Каблан, перехід у VR-простір дозволить створити нову економіку та розширити можливості людства.
У Південній Кореї влада Сеула вирішила запустити власний метавсесвіт, який зможуть відвідати охочі з різних частин планети. Згідно з планами, вже у 2022 році у віртуальному просторі надаватимуть економічні, культурні, туристичні й освітні послуги.