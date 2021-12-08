Щоб пам'ятали: Opera запустила перший віртуальний цвинтар у метавсесвіті

Користувачі можуть вшанувати пам'ять своїх товаришів-геймерів, які віддали перевагу іграм реального життя.

Компанія Opera Software запустила метасвіт із віртуальним цвинтарем під назвою Gamer Graveyard. Про це пише портал Bleeding Сool.

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Команда браузера Opera GX розробила сайт, призначений для користувачів, які бажають увічнити своїх друзів-геймерів, які більше не можуть грати в комп'ютерні ігри через справи в реальному житті, такі як весілля, робота або переїзд — таке досить часто трапляється серед членів ігрової спільноти. Іноді люди просто закидають одні проекти та переходять на інші, цікавіші для них.

Віртуальний цвинтар являє собою двомірний майданчик у 8-бітному стилі, де можна створити могилу, розмістити надгробний камінь і оформити його на свій смак. Сервіс пропонує вибрати колір матеріалу та лицьової сторони пам'ятника, аватар, надрукувати коротку епітафію, вказати нік геймера і коли він востаннє заходив у улюблену гру.

Після розміщення посилання на могилу можна поділитися в соціальних мережах, щоб висловити свою "скорботу". Крім того, її можна знайти безпосередньо на сайті за тегом. Відвідувачі мають можливість висловити повагу "небіжчику", натиснувши кнопку "F" (відсилання на знаменитий мем з гри Call of Duty: Advanced Warfare).

Згідно з сайтом, зараз у метавсесвіті налічується понад 26 тис. "могил". Щоправда, на головній сторінці можна побачити лише десяток із них — решту доведеться шукати за тегом. Деякі створюють могильні камені самі для себе, щоб залишитися в пам'яті товаришів, інші зазначають, що доля гравців, що зникли, їм невідома.

"На щастя, якщо ви помрете в метавсесвіті, ви не помрете в реальному житті. Але насправді люди сумують за вами. Онлайн-цвинтар — це тонкий інструмент, за допомогою якого люди можуть розповісти своїм друзям, які зникли безвісти. Ваша віртуальна особистість — частина метавсесвіту: це продовження вашого фізичного життя. Коли у вас помирає геймер, йому потрібне місце, де можна поховати, і віртуальний цвинтар може стати найкращим місцем для цієї мети", — прокоментував керівник Opera GX Мацей Кочемба.

Раніше експерт розповів, як працюватиме віртуальний усесвіт. За словами айтішника Абдалли Каблан, перехід у VR-простір дозволить створити нову економіку та розширити можливості людства.

У Південній Кореї влада Сеула вирішила запустити власний метавсесвіт, який зможуть відвідати охочі з різних частин планети. Згідно з планами, вже у 2022 році у віртуальному просторі надаватимуть економічні, культурні, туристичні й освітні послуги.