Влада Сеула вирішила створити свій метавсесвіт: яким стане місто майбутнього

У мегаполісі розробляють власний AR/VR-проєкт під назвою Metaverse Seoul, де працюватимуть чиновники-аватари та проходитимуть віртуальні заходи для всіх жителів планети.

Столичний уряд Сеула днями оголосив, що саме це місто цілком "увійде до метавсесвіту" під назвою Metaverse Seoul. У столиці Південної Кореї створять віртуальну комунікаційну екосистему для всіх сфер діяльності муніципальної адміністрації. Згідно з планами, 2022 року економічний, культурний, туристичний, освітній сектори, а також послуги для громадян працюватимуть у форматі AR/VR, повідомляє видання euronews.com.

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"Метавсесвіт — це, по суті, тривимірний віртуальний світ, в якому всі дії здійснюються за допомогою гарнітур доповненої та віртуальної реальності. Сама концепція VR-всесвіту стала дуже популярною останніми роками, оскільки люди перемістили свою діяльність в Інтернет, особливо в розпал пандемії COVID-19", — пише ЗМІ.

Столиця Південної Кореї інвестувала в проєкт Metaverse Seoul, запропонований мером Про Се Хуном, 3,9 млрд вон (близько $2,8 млрд євро). Планується, що повністю проєкт буде завершено до 2030 року. За словами мера, план полягає в тому, щоб зробити Сеул "безпечним та чудовим містом майбутнього".

Якщо цей проєкт вдасться реалізувати, мешканці Сеула незабаром зможуть користуватися VR-гарнітурами, щоб зустрічатися з міською владою для віртуальних консультацій, отримання послуг. Вони також матимуть змогу відвідувати масові заходи. Наприклад, новий 2022 рік містяни відзначать не лише на площі біля дзвіниці Босінгак 2022 року, а й у віртуальній реальності.

"Мерія буде послідовно впроваджувати послуги у VR-середовище, створивши віртуальну мерію та перевівши проєкти на кшталт Seoul FinTech Lab, Invest Seoul та Seoul Campus Town на платформу метавсесвіту", — пояснює медіа.

Вже відомо, що у 2023 році відкриють Metaverse 120 Center (це попередня назва) — віртуальний центр для надання громадських послуг, де державні чиновники-аватари прийматимуть та консультуватимуть громадян, а також надаватимуть ті послуги, які вже давно переведені в онлайн. Через "Віртуальну туристичну зону" центру можна буде замовити послуги аватара-екскурсовода, який покаже всім охочим такі пам'ятки, як площа Кванхвамун, палац Токсугун та ринок Намдемун.

"Щодо втрачених пам'яток архітектури, наприклад воріт Донуймун, то вони будуть відтворені у віртуальному просторі", — повідомляє видання. "З 2023 року масштабні заходи, на кшталт Фестивалю ліхтарів, також будуть проводитись у метавсесвіті, щоб ним могли насолодитися всі люди у всьому світі, а не лише жителі мегаполісу".

Проєкт передбачає надання послуг для соціально вразливих верств населення, розробку контенту, що забезпечує безпеку та зручність для людей з обмеженими можливостями. Такі проєкти планують впроваджувати із застосуванням розширеної реальності (XR).

"Перетворення Сеула на мегавсесвіт — новий крок в еволюції розумних міст. Згідно з сайтом Quartz, місто планує задіяти ШІ-системи для моніторингу стану та роботи каналізаційних мереж і водостоків. "Розумні" чат-боти служитимуть як консьєрж, відповідаючи на громадські запити та скарги, пов'язані з життям у місті, — від порушень правил дорожнього руху до генерування COVID-сертифікатів", — йдеться у матеріалі.

Влада мегаполісу сподівається, що метавсесвіт допоможе людям "подолати обмеження реального світу: такі як брак часу, мовний бар'єр, брак коштів та ін.

"Сеул стане піонером в галузі AR/VR, об'єднавши громадський попит із приватними технологіями", — підсумував Пак Чон Су, генеральний директор з політики "розумного міста" при столичному уряді Сеула.

Раніше ми повідомляли про те, що AR-розробник спрогнозував, як розвиватиметься концепція метавсесвіту, запропонована Марком Цукербергом.