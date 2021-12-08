Apple оскандалилась, заключив сделку с Китаем на $275 млрд

Свой популярностью iPhone обязан Тиму Куку, заключившему соглашение, по условиям которого техно-гигант Apple оказывал помощь в развитии экономики КНР.

Apple считает Китай крупным рынком, а потому компания прилагает значительные усилия, чтобы увеличить продажи готовых устройств и упрочнить цепочку поставок. Как сообщает The Information, CEO компании Тим Кук посетил КНР в 2016 году и во время этого визита он подписал соглашение с правительством Китая.

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По условиям Меморандума о взаимопонимании с Национальной комиссией по развитию и реформам Китая, Apple должна была инвестировать технологичные проекты КНР и повышать квалификацию персонала в течение пяти лет. Компания обещала использовать компоненты китайского производства для своих устройств, сотрудничать с китайскими производителями программного обеспечения и инвестировать в технологические компании, а также сотрудничать с китайскими университетами в области новых технологий. В частности известно, что американская компания вложила в проект Didi Chuxing $1 млрд. Утверждается, что общая стоимость инвестиций за все это время составила $275 млрд.

Пять лет назад китайские официальные лица не считали, что Apple может хоть как-то помочь местной экономике. По этой причине регуляторы вели себя крайне жестко, и топ-менеджмент компании попытался изменить ситуацию. Согласно информации СМИ, несколько лоббистов от имени Apple пытались предотвратить действия регуляторов, которые могли бы затронуть App Store, Apple Pay и другие продукты.

"Apple также согласилась "строго соблюдать законы и правила КНР". Данная фраза всплывала время от времени, когда речь заходила о вопросах конфиденциальности, таких как перенос данных китайских клиентов в iCloud", — пишет медиа.

В то время как задачи Apple были подробно изложены, обязательства официального Китая были сформулированы невнятно. Ясно было одно — КНР окажет компании "необходимую поддержку и помощь". Как бы там ни было, а сделку могут продлить еще на год.

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