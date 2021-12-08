Apple оскандалилася, уклавши угоду з Китаєм на $275 млрд

Своєю популярністю iPhone завдячує Тіму Куку, який уклав угоду, за умовами якої техно-гігант Apple надавав допомогу в розвитку економіки КНР.

Apple вважає Китай великим ринком, а тому компанія докладає значних зусиль, щоб збільшити продаж готових пристроїв і зміцнити ланцюжок поставок. Як повідомляє The Information, CEO компанії Тім Кук відвідав КНР у 2016 році та під час цього візиту він підписав угоду з урядом Китаю.

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За умовами Меморандуму про взаєморозуміння з Національною комісією з розвитку та реформ Китаю, Apple мала інвестувати технологічні проекти КНР і підвищувати кваліфікацію персоналу протягом п'яти років. Компанія обіцяла використовувати компоненти китайського виробництва для своїх пристроїв, співпрацювати з китайськими виробниками програмного забезпечення й інвестувати в технологічні компанії, а також співпрацювати з китайськими університетами в галузі нових технологій. Зокрема, відомо, що американська компанія вклала в проект Didi Chuxing $1 млрд. Стверджується, що загальна вартість інвестицій за весь цей час склала $275 млрд.

П'ять років тому китайські офіційні особи не вважали, що Apple може хоч якось допомогти місцевій економіці. З цієї причини регулятори поводилися дуже жорстко, і топменеджмент компанії спробував змінити ситуацію. За інформацією ЗМІ, кілька лобістів від імені Apple намагалися запобігти діям регуляторів, які могли б торкнутися App Store, Apple Pay та інших продуктів.

"Apple також погодилася "суворо дотримуватися законів і правил КНР". Ця фраза виринала час від часу, коли йшлося про питання конфіденційності, такі як перенесення даних китайських клієнтів у iCloud", — пише медіа.

Тоді як завдання Apple були докладно викладені, зобов'язання Китаю були сформульовані невиразно. Ясно було одне — КНР надасть компанії "необхідну підтримку та допомогу". Хоч би як там було, а угоду можуть продовжити ще на рік.

Раніше ми повідомляли про те, що зловмисники використовували трекери Apple AirTag масово для викрадення автомобілів.