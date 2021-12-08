В Украине запускают YouTube Shorts Fund: кто и сколько сможет заработать на коротких видео

Начиная с декабря, компания YouTube будет поощрять украинских авторов и артистов, создающих креативные и уникальные короткие видео.

YouTube Shorts Fund в размере $100 млн для креаторов был презентован в мае и за это время стал доступен блогерам из разных стран. Запуск фонда в Украине стал очередным шагом для реализации долгосрочного плана монетизации, сообщается в блоге компании.

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Кто может принять участие в YouTube Shorts Fund

Чтобы принять участие в программе YouTube Shorts Fund, авторы должны соответствовать следующим критериям:

За последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео, отвечающее требованиям.

Каналы должны соответствовать правилам сообщества YouTube, правилам касательно авторского права и правилам монетизации.

Каналы, загружающие видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей, неоригинальные видео (например, неотредактированные клипы из фильмов или телешоу) или видео с каналов других авторов, не будут допущены к участию в программе.

Для участия в программе не обязательно, чтобы каналы участвовали в программе монетизации на YouTube на данный момент.

Авторы должны быть старше возраста совершеннолетия в своей стране/регионе.

Сколько можно заработать, участвуя в YouTube Shorts Fund

В рамках программы YouTube Shorts Fund каналы, соответствующие требованиям, могут зарабатывать от $100 до $10 000 ежемесячно, суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождение аудитории. YouTube планирует расширить приложение еще на большее количество стран в ближайшие месяцы.

YouTube Shorts Fund – это еще один способ, с помощью которого авторы и артисты могут монетизировать свой контент на YouTube – от рекламы до платных цифровых продуктов, мерчандайзинга, брендированного контента.

Всего за последние 3 года YouTube выплатил авторам, артистам и медиакомпаниям более $30 млрд.

Дополнительную информацию об условиях участия в YouTube Shorts Fund можно на сайте.

В смоем телеграм-канале министр цифровой трансформации отметил, что во время своего визита в Вашингтон, который состоялся в сентябре 2021 года, представители минцифры просили Google включить в данную программу Украину.

"У нас много крутых криэйторов. И это классная возможность для них получить ресурсы на развитие. И вот результат. Отдельное спасибо офису Google в Украине", — написал Федоров.

Ранее мы сообщали о том, какие зарплаты выплачивают украинским IT-специалистам.