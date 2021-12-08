В Україні запускають YouTube Shorts Fund: хто та скільки зможе заробити на коротких відео

Починаючи з грудня, компанія YouTube заохочуватиме українських авторів і артистів, які створюють креативні й унікальні короткі відео.

YouTube Shorts Fund у розмірі $100 млн для креаторів був презентований у травні і за цей час став доступним блогерам із різних країн. Запуск фонду в Україні став черговим кроком для реалізації довгострокового плану монетизації, повідомляється в блозі компанії.

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Хто може взяти участь у YouTube Shorts Fund

Щоб взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, автори повинні відповідати таким критеріям:

За останні 180 днів на каналі має бути завантажено хоча б одне коротке відео, яке відповідає вимогам.

Канали повинні відповідати правилам спільноти YouTube, правилам щодо авторського права та правилам монетизації.

Канали, що завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео (наприклад, невідредаговані кліпи з фільмів або телешоу) або відео з каналів інших авторів, не будуть допущені до участі в програмі.

Для участі в програмі не обов'язково, щоб канали брали участь у програмі монетизації на YouTube.

Автори повинні бути старшими за вік повноліття у своїй країні/регіоні.

Скільки можна заробити, беручи участь у YouTube Shorts Fund

У межах програми YouTube Shorts Fund канали, що відповідають вимогам, можуть заробляти від $100 до $10 000 щомісяця, суми бонусних виплат коригуються залежно від загальної ефективності каналу та місцезнаходження аудиторії. YouTube планує розширити програму ще на більшу кількість країн у найближчі місяці.

YouTube Shorts Fund – це ще один спосіб, за допомогою якого автори й артисти можуть монетизувати свій контент на YouTube – від реклами до платних цифрових продуктів, мерчандайзингу, брендованого контенту.

Усього за останні 3 роки YouTube виплатив авторам, артистам і медіакомпаніям понад $30 млрд.

Додаткову інформацію про умови участі в YouTube Shorts Fund можна на сайті.

У телеграм-каналі міністр цифрової трансформації зазначив, що під час свого візиту до Вашингтона, який відбувся у вересні 2021 року, представники мінцифри просили Google включити в цю програму Україну.

"У нас багато крутих креаторів. І це класна можливість для них отримати ресурси на розвиток. І ось результат. Окреме спасибі офісу Google в Україні", — написав Федоров.

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