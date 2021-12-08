Майнеры смогут зарабатывать, даже если курс биткоина упадет на 85%: прогноз экспертов

Чтобы майнинг-ферма приносила большой доход, необходимо обновлять оборудование и не бояться повышения сложности в блокчейне.

Прибыльность добычи биткоинов падает, однако майнеры смогут заработать, даже если стоимость криптовалюты сильно упадет. Об этом пишет РБК.

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По данным аналитического сервиса Bitnifocharts, за месяц доходы от майнинга криптовалюты сильно просели. Так, 6 декабря прибыльность оказалась на 35% ниже по сравнению с 9 ноября. На показатель значительно влияет стоимость биткоина, которая 10 ноября достигла рекордно высокой отметки в $69 тыс., а к 4 декабря упала на 39% — до $42 тыс. В настоящее время стоимость токенов составляет около $51 тыс. за единицу.

Одновременно с этим растет хэшрейт — общая вычислительная мощность оборудования для майнинга, подключенного к сети. Сейчас он достигает 80 EH/s, хотя летом снижался до 68 EH/s. Эксперты из Bitfury Group утверждают, что до конца 2022 года показатель может вырасти до 300 EH/s, если участники сети подключат новейшее оборудование общей мощностью около 4 ГВт.

Пока добывать криптовалюту можно даже при помощи старых устройств, но в случае падения курса, обслуживать BTC станет невыгодно. Майнерам придется отключать устаревшее оборудование.

"Переезд рабочих майнинг-ферм из Китая и поставка новых моделей устройств в Казахстан уже привели к увеличению расхода электричества и перебоям электроэнергии в Казахстане. Многие майнеры уже задумались о перемещении своих мощностей в Канаду, США или Россию", — пишет СМИ.

Как объяснил глава компании EMCD Михаэль Джерлис, снижение сложности добычи биткоина приводит к тому, что часть майнеров отсеивается, конкуренция падает, а доходы тех, кто остался в сети, растут. Поэтому снизить интерес к майнингу может лишь долгосрочная коррекция цены на биткоин, которой в ближайшие месяцы не предвидится. А если она начнется, то наступит "отличное время для входа новых инвесторов".

Эксперт добавил, что добытчики криптовалюты в большой степени ориентируются на "точку безубыточности" — значение, при котором предприятие не несет убытки. Тут многие зависит от мощности оборудования и цен на электроэнергию в каждом конкретном случае. К примеру, при наличии майнера Antminer S19j на хостинге по $0,06 за кВт*ч можно получать минимум $7,7 тыс. на за один биткоин. Таким образом система продолжит приносить доход, даже если стоимость BTC снизится на 85%.

Ранее стало известно, что пять криптовалют завоевали популярность после обвала биткоина. В топ вошли Ethereum, USDT, USDC, BUSD, MATIC, в общей сложности инвесторы приобрели этих токенов на $305 тыс.