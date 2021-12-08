Майнеры смогут зарабатывать, даже если курс биткоина упадет на 85%: прогноз экспертов
Чтобы майнинг-ферма приносила большой доход, необходимо обновлять оборудование и не бояться повышения сложности в блокчейне.
Прибыльность добычи биткоинов падает, однако майнеры смогут заработать, даже если стоимость криптовалюты сильно упадет. Об этом пишет РБК.
По данным аналитического сервиса Bitnifocharts, за месяц доходы от майнинга криптовалюты сильно просели. Так, 6 декабря прибыльность оказалась на 35% ниже по сравнению с 9 ноября. На показатель значительно влияет стоимость биткоина, которая 10 ноября достигла рекордно высокой отметки в $69 тыс., а к 4 декабря упала на 39% — до $42 тыс. В настоящее время стоимость токенов составляет около $51 тыс. за единицу.
Одновременно с этим растет хэшрейт — общая вычислительная мощность оборудования для майнинга, подключенного к сети. Сейчас он достигает 80 EH/s, хотя летом снижался до 68 EH/s. Эксперты из Bitfury Group утверждают, что до конца 2022 года показатель может вырасти до 300 EH/s, если участники сети подключат новейшее оборудование общей мощностью около 4 ГВт.
Пока добывать криптовалюту можно даже при помощи старых устройств, но в случае падения курса, обслуживать BTC станет невыгодно. Майнерам придется отключать устаревшее оборудование.
"Переезд рабочих майнинг-ферм из Китая и поставка новых моделей устройств в Казахстан уже привели к увеличению расхода электричества и перебоям электроэнергии в Казахстане. Многие майнеры уже задумались о перемещении своих мощностей в Канаду, США или Россию", — пишет СМИ.
Как объяснил глава компании EMCD Михаэль Джерлис, снижение сложности добычи биткоина приводит к тому, что часть майнеров отсеивается, конкуренция падает, а доходы тех, кто остался в сети, растут. Поэтому снизить интерес к майнингу может лишь долгосрочная коррекция цены на биткоин, которой в ближайшие месяцы не предвидится. А если она начнется, то наступит "отличное время для входа новых инвесторов".
Эксперт добавил, что добытчики криптовалюты в большой степени ориентируются на "точку безубыточности" — значение, при котором предприятие не несет убытки. Тут многие зависит от мощности оборудования и цен на электроэнергию в каждом конкретном случае. К примеру, при наличии майнера Antminer S19j на хостинге по $0,06 за кВт*ч можно получать минимум $7,7 тыс. на за один биткоин. Таким образом система продолжит приносить доход, даже если стоимость BTC снизится на 85%.
Ранее стало известно, что пять криптовалют завоевали популярность после обвала биткоина. В топ вошли Ethereum, USDT, USDC, BUSD, MATIC, в общей сложности инвесторы приобрели этих токенов на $305 тыс.