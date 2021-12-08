Майнери зможуть заробляти, навіть якщо курс біткоїна впаде на 85%: прогноз експертів
Щоб майнінг-ферма приносила великий дохід, необхідно оновлювати обладнання та не боятися підвищення складності у блокчейні.
Прибутковість видобутку біткоїнів падає, проте майнери зможуть заробити, навіть якщо вартість криптовалюти впаде. Про це пише РБК.
За даними аналітичного сервісу Bitnifocharts, за місяць доходи від майнінгу криптовалюти сильно просіли. Так, 6 грудня прибутковість виявилася на 35% нижчою порівняно з 9 листопада. На показник значно впливає вартість біткоїна, яка 10 листопада досягла рекордно високої позначки $69 тис., а до 4 грудня впала на 39% — до $42 тис. Зараз вартість токенів становить близько $51 тис. за одиницю.
Одночасно з цим зростає хешрейт — загальна обчислювальна потужність обладнання для майнінгу, підключеного до мережі. Зараз він досягає 80 EH/s, хоча влітку знижувався до 68 EH/s. Експерти з Bitfury Group стверджують, що до кінця 2022 показник може зрости до 300 EH/s, якщо учасники мережі підключать новітнє обладнання загальною потужністю близько 4 ГВт.
Поки добувати криптовалюту можна навіть за допомогою старих пристроїв, але у разі падіння курсу обслуговувати BTC стане невигідно. Майнерам доведеться відключати застаріле обладнання.
"Переїзд робочих майнінг-ферм з Китаю та постачання нових моделей пристроїв до Казахстану вже призвели до збільшення витрати електрики та перебоїв електроенергії в Казахстані. Багато майнерів вже задумалися про переміщення своїх потужностей до Канади, США чи Росії", — пише ЗМІ.
Як пояснив глава компанії EMCD Міхаель Джерліс, зниження складності видобутку біткоїну призводить до того, що частина майнерів відсіюється, конкуренція падає, а доходи тих, хто залишився в мережі, зростають. Тому знизити інтерес до майнінгу може лише довгострокова корекція ціни на біткоїн, якої найближчими місяцями не передбачається. А якщо вона почнеться, то настане чудовий час для входу нових інвесторів.
Експерт додав, що здобувачі криптовалюти великою мірою орієнтуються на "точку беззбитковості" — значення, за якого підприємство не зазнає збитків. Тут багато хто залежить від потужності обладнання та цін на електроенергію в кожному конкретному випадку. Наприклад, за наявності майнера Antminer S19j на хостингу по $0,06 за кВт*год можна отримувати мінімум $7,7 тис. на один биткоїн. Таким чином, система продовжить приносити дохід, навіть якщо вартість BTC знизиться на 85%.
Раніше стало відомо, що п'ять криптовалют завоювали популярність після обвалу біткоїну. У топ увійшли Ethereum, USDT, USDC, BUSD, MATIC, загалом інвестори придбали цих токенів на $305 тис.