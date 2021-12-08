Майнери зможуть заробляти, навіть якщо курс біткоїна впаде на 85%: прогноз експертів

Щоб майнінг-ферма приносила великий дохід, необхідно оновлювати обладнання та не боятися підвищення складності у блокчейні.

Прибутковість видобутку біткоїнів падає, проте майнери зможуть заробити, навіть якщо вартість криптовалюти впаде. Про це пише РБК.

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За даними аналітичного сервісу Bitnifocharts, за місяць доходи від майнінгу криптовалюти сильно просіли. Так, 6 грудня прибутковість виявилася на 35% нижчою порівняно з 9 листопада. На показник значно впливає вартість біткоїна, яка 10 листопада досягла рекордно високої позначки $69 тис., а до 4 грудня впала на 39% — до $42 тис. Зараз вартість токенів становить близько $51 тис. за одиницю.

Одночасно з цим зростає хешрейт — загальна обчислювальна потужність обладнання для майнінгу, підключеного до мережі. Зараз він досягає 80 EH/s, хоча влітку знижувався до 68 EH/s. Експерти з Bitfury Group стверджують, що до кінця 2022 показник може зрости до 300 EH/s, якщо учасники мережі підключать новітнє обладнання загальною потужністю близько 4 ГВт.

Поки добувати криптовалюту можна навіть за допомогою старих пристроїв, але у разі падіння курсу обслуговувати BTC стане невигідно. Майнерам доведеться відключати застаріле обладнання.

"Переїзд робочих майнінг-ферм з Китаю та постачання нових моделей пристроїв до Казахстану вже призвели до збільшення витрати електрики та перебоїв електроенергії в Казахстані. Багато майнерів вже задумалися про переміщення своїх потужностей до Канади, США чи Росії", — пише ЗМІ.

Як пояснив глава компанії EMCD Міхаель Джерліс, зниження складності видобутку біткоїну призводить до того, що частина майнерів відсіюється, конкуренція падає, а доходи тих, хто залишився в мережі, зростають. Тому знизити інтерес до майнінгу може лише довгострокова корекція ціни на біткоїн, якої найближчими місяцями не передбачається. А якщо вона почнеться, то настане чудовий час для входу нових інвесторів.

Експерт додав, що здобувачі криптовалюти великою мірою орієнтуються на "точку беззбитковості" — значення, за якого підприємство не зазнає збитків. Тут багато хто залежить від потужності обладнання та цін на електроенергію в кожному конкретному випадку. Наприклад, за наявності майнера Antminer S19j на хостингу по $0,06 за кВт*год можна отримувати мінімум $7,7 тис. на один биткоїн. Таким чином, система продовжить приносити дохід, навіть якщо вартість BTC знизиться на 85%.

Раніше стало відомо, що п'ять криптовалют завоювали популярність після обвалу біткоїну. У топ увійшли Ethereum, USDT, USDC, BUSD, MATIC, загалом інвестори придбали цих токенів на $305 тис.