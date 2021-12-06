Нещастя допомогло: 5 криптовалют стали популярними після обвалу біткоїна

Ethereum, USDT і USDC увійшли до трійки найкращих. Холдери витратили на них $284 тис. протягом доби.

Днями курс однієї з найвідоміших і найпопулярніших криптовалют катастрофічно впав більш ніж на 20%, досягнувши $42 тис. Це призвело до того, що капіталізація ринку діджитал-активів просіла на $2,3 трлн. Однак не все так погано на ринку. Згідно з повідомленням ресурсу Whalestats, що відслідковує курс криптовалют і становить добові рейтинги популярності, кілька альткоїнів стали дуже популярними.

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Протягом останньої доби найчастіше купували Ethereum (його купили сумарно на $145 тис.), USDT — $107 тис., USDC — $32 тис., BUSD — $13 тис., MATIC — $8 тис.

[ + – ] Дані Whalestats про купівлю альткоїнів

Також варто зазначити, що великої популярності набули токени мережі Ethereum — MATIC і LINK.

Що стосується продаваних монет, то тут трійка лідерів теж незмінна: Ethereum, USDT, USDC.

Звання найпоширенішого токена дісталося UNI. А токеном із найбільшою позицією щодо вартості в доларах виявився SHIB.

Багатьох холдерів і трейдерів, як і раніше, цікавить доля біткоїна. Як повідомляє РБК, нічого незвичайного в падінні курсу BTC немає, тому що аналітики зазначали, що після різкого зростання неминуче просідання. Видання нагадало, що після підйому до $64 тис. навесні 2021 року курс монети знизився на 45%. Тепер сталося те саме: BTC виріс до $69 тис., а потім упав на 32%. Експерти зазначають, що в довгостроковій перспективі біткоїн знову чекає на підйом, тож зневірятися не варто, а ось у короткостроковій перспективі на нього, швидше за все, чекає ще більше зниження — до $36-37 тис.

Раніше ми повідомляли, що деякі політики прагнуть заборонити процес видобутку криптовалют через його неекологічність.