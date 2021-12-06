Несчастье помогло: 5 криптовалют стали популярными после обвала биткоина

Ethereum, USDT и USDC вошли в тройку лучших. Холдеры потратили на них $284 тыс. в течение суток.

На днях курс одной из самых известных и популярных криптовалют катастрофически рухнул более чем на 20%, достигнув $42 тыс. Это привело к тому, что капитализация рынка диджитал-активов просела на $2,3 трлн. Однако не все так плохо на рынке. Согласно сообщению ресурса Whalestats, отслеживающего курс криптовалют и составляющего суточные рейтинги популярности, несколько альткоинов стали очень популярными.

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В течение последних суток чаще всего приобретались Ethereum (его купили суммарно на $145 тыс.), USDT — $107 тыс., USDC — $32 тыс., BUSD — $13 тыс., MATIC — $8 тыс.

[ + – ] Данные Whalestats о покупке альткоинов

Также стоит отметить, что большую популярность приобрели токены сети Ethereum — MATIC и LINK.

Что касается самых продаваемых монет, то тут тройка лидеров тоже неизменна: Ethereum, USDT, USDC.

Звание самого распространенного токена досталось UNI. А токеном с самой большой позицией по стоимости в долларах оказался SHIB.

Многих холдеров и трейдеров по-прежнему интересует судьба биткоина. Как сообщает РБК, ничего необычного в падении курса BTC нет, потому как аналитики отмечали, что после резкого роста неизбежно проседание. Издание напомнило, что после подъема до $64 тыс. весной 2021 года, курс монеты снизился на 45%. Теперь произошло то же самое: BTC вырос до $69 тыс., а потом упал на 32%. Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе биткоин снова ждет подъем, так что отчаиваться не стоит, а вот в краткосрочной перспективе его, скорее всего, ждет еще большее снижение — до $36-37 тыс.

Ранее мы сообщали о том, что некоторые политики стремятся запретить процесс добычи криптовалют из-за его неэкологичности.